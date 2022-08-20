Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 22 по 28 августа 2022 года.



Готовимся к осени! Звезды любезно предоставили нам неделю, идеальную для завершения начатого и составления планов на сентябрь. Разумеется, дел будет невпроворот!

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Эту неделю важно начать на правильной ноте: Меркурий в тандеме с Плутоном будут помогать мыслить масштабно, сразу отсеивать эмоциональные решения и четко планировать или анализировать. На это стоит потратить понедельник, особенно если вы любитель блокнотов или майнд-карт.

Всю неделю в дискомфортной ситуации пробудет Венера: играя роль громоотвода, она станет принимать удары на себя, из-за чего далеко не все наши попытки увенчаются успехом в таких сферах как финансы, покупки и продажи, взаимоотношения, творчество, косметология, здоровье.

Зато мелкие дела, особенно на стадии завершения, будут удаваться отлично вплоть до субботы 27 августа, когда Новолуние в Деве даст старт новым планам и надеждам. До субботы желательно закончить все, что вы планировали сделать летом. А если это не удалось и вы понимаете, что уже не закончите, заморозьте процесс осознанно.

Дева – один из самых деловитых знаков зодиака, и в это Новолуние у многих появится соблазн поставить себе парочку мега амбициозных целей на сентябрь. Тем более что в игре будет участвовать Марс, побуждая нас жить по правилу Наполеона «Главное ввязаться в бой, а там видно будет».

Ничего хорошего из этой стратегии не выйдет: положение Марса уязвимое, и его энергии хватит разве что на громкие заявления и конфликты с окружающими. К тому же Меркурий уже сбрасывает скорость, а 10 сентября и вовсе отправится в ретро-фазу. Так что планировать на сентябрь стартапы и громкие релизы не стоит.

А что же выходные? Новолуние в субботу и конфликт Венеры с Сатурном в воскресенье делает их не слишком пригодными для трудозатратных дел, романтики и шопинга. Лучшее, что можно сделать – это хорошенько отдохнуть без излишеств в еде и алкоголе, в меру активно поработать или провести время на природе, наслаждаясь последними летними деньками.

Овен

Трудности Венеры в знаке Льва могут мешать вам покупать красивые и практичные вещи, грамотно тратить деньги и ладить с детьми. Учитывайте это и не ищите виноватых. Эмоциональность может вам дорого обойтись: есть риск травм и неприятностей. Новолуние призовет сделать в сентябре акцент на свое здоровье и комфорт.

Телец

Вы находитесь под давлением тех же обстоятельств, что и в начале августа. Но просвет уже близко – это последняя неделя, когда вам приходится «тушить пожары», а не создавать что-то новое. Новолуние принесет свежие креативные идеи, которые помогут найти отдушину в творчестве или занятиях танцами, йогой, спортом.

Близнецы

Марс в вашем знаке выступит в роли раздражителя или препятствия на этой неделе, поэтому вам предстоит его усмирить. Начните неделю с занятий, которые помогают вам сбросить энергию: бокс, пение, командный спорт. Новолуние покажет, чем заняться в первую очередь – семьей, финансами или собой.

Рак

Вас ждет неделя суеты: поездки по городу, разговоры, мелкие документы, отправка или получение посылок. В таких занятиях теряется много энергии, следите за этим, не тратьте слишком много сил на текучку. Новолуние в Деве идеально подходит для письменных практик. Запишите все, что важно.

Лев

Всю неделю Венера в вашем знаке будет проходить между двух огней, а закончит ее в дуэли с холодным Сатурном. В такие моменты желательно избегать публичности и важных шагов личной жизни. Берегите самооценку, все остальное не так важно. Новолуние поможет сменить тему и навести порядок в финансах.

Дева

Новолуние в вашем знаке пройдет своеобразно: активное вмешательство Марса может принести форс-мажоры или споры ради споров. Если вы не умеете говорить «нет», склонны накапливать обиды или дела, обратитесь к психологу. Это здорово облегчит вашу жизнь, улучшит отношения и сэкономит нервы.

Весы

Новолуние в предыдущем знаке всегда дает нам понять, что пора уйти в тень и затаиться. Наступает очень личное время. Завершите все дела, связанные с публичностью, если это возможно, и перейдите к своим потребностям. Что нужно сделать, чтобы вам было хорошо, комфортно?

Скорпион

Последний этап перемен в сфере достижений! На этой неделе закончится период трансформации, и вы сможете подвести итоги: что происходило последние 3 месяца в вашей жизни и какими вы из этого вышли? Новолуние откроет новые возможности в соц.сетях и любой групповой деятельности.

Стрелец

Стрельцам, которые находятся вдали от дома, стоит быть аккуратными, особенно с финансами. Вероятны потери и даже кражи денег. Всем остальным звезды советуют быть внимательными в вопросах учебы, расписаний. Новая Луна в Деве – отличный момент, чтобы задать себе вопрос: «Что дальше?»

Козерог

Всю неделю ваш Плутон будет задействован в делах Меркурия, так что ловите удачу в покупках, продажах, обмене, учебе, поездках. В этих сферах вам удастся найти самые удачные решения. Новолуние принесет новые мысли и желания касательно учебы и дальних поездок, юридических дел, оформления документов.

Водолей

Венера – последний оппонент вашего Сатурна: до этого с ним скрещивали шпаги Солнце и Меркурий. Эта неделя может принести разочарования или охлаждения в личных отношениях, пусть это тоже пойдет в копилку вашего опыта. Новолуние поможет сформировать новые цели – сугубо личные или финансовые.

Рыбы

Рыбам стоит поставить во главу угла свое здоровье, а все остальное делать по мере возможностей. Звезды не рекомендуют начинать новое лечение, обследоваться – пока лучше ограничиться заботой о себе. Новолуние сместит акцент на партнерские отношения. Вы сможете перевести их на новый уровень.