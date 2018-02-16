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Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Kenjiro Matsuo
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев ужа давно радуют болельщиков высокими достижениями. Предсказательница рассказала, что ждет их в будущем.

Продолжение: За кого болеть на Олимпиаде 17 февраля
прочитано 812 раз

Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова назвала Екатерину и Дмитрия парой с огромным будущим. "Они очень много лет будут радовать нас искусством танца, занимать высшие позиции в фигурном катании. И самое интересное их ждет не на этой Олимпиаде", – интригует гадалка.

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По ее словам, Боброва и Соловьев взяли успешный старт, и результатами зимней Олимпиады останутся довольны. Но самые яркие победы еще впереди.

"Мы увидим невероятные победы этой пары. Сейчас они только набирают свою силу, и совсем скоро станут своего рода новаторами, их точно запомнят благодаря уникальным программам. В них есть "изюминка", харизма и позитивная энергетика. Спортсмены точно пойдут намного дальше своих возможностей. Фигуристам очень повезло с тренером", – считает Абравитова.

Есть конечно и не слишком радостные моменты. "На Олимпиаде в Пхенчхане пару поджидают неприятные моменты за кулисами. Я бы посоветовала бы им следить за своими коньками и экипировкой, смотреть за одеждой и личными вещами, на них явно покусились злопыхатели. Вижу на картах, кто-то серьезно вознамерился получить доступ к вещам спортсменов, поэтому хочу посоветовать ребятам быть внимательными и не на секунду не расслабляться", - предупредила таролог.

16 февраля 2018, 20:52
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