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Против Малахова плетут козни

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
В последнее время телеведущий Андрей Малахов все чаще оказывается в центре разнообразных скандалов, а не наблюдает за ними со стороны. Ждать ли ему проблем в новом 2019 году узнали "Дни.ру".
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Андрей Малахов может похвастаться званием одного из самых известных, узнаваемых и уважаемых журналистов в России. Правда в последнее время последний эпитет стал подходить ведущему все меньше, ведь то тут, то там возникают голоса критиков, укоряющих Андрея Малахова то за излишний цинизм, то за жажду вывалить на экраны интимные тайны звезд, то за другие проступки.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Вокруг него армия поклонников весьма велика. Ну и завистники не дремлют. Вижу, как ему строят козни и постоянно пытаются подбросить дров в горящий костер", – рассказала ясновидящая Галина Янко в разговоре с "Дни.ру". Впрочем, на любую злонамеренную силу Андрей Малахов, кажется, легко сумеет найти управу.

"Как бы не старались его выжить с ТВ это просто не представляется возможным. Его позиции будут постоянно укрепляться, а сфера деятельности расширится. В новом году есть вероятность еще одного шоу", – заметила ясновидящая.

Это, однако, не означает, что сама работа дается Малахову легко. "Внутри самой программы были склоки и козни. Все это будет еще долго", – считает Галина Янко. "Но тем не менее, он удержится в своем кресле Лидера", – подчеркнула она.

Каких-то резких перемен в жизни, сравнимых с переездом в другую страну, Андрею Малахову от 2019 года ожидать не стоит. "У него проскакивали мысли о том, чтобы покинуть Россию. Вижу интересное предложение из-за рубежа. Ну он останется, он безумно любит свою работу и страну", – уверена ясновидящая.

"По судьбе я вижу, что он проживет со своей женой счастливую жизнь. Так же есть момент рождения второго ребенка. Малахов сам будет инициатором. Он хочет иметь еще одного малыша даже больше, чем Наталья", – добавила она.

Впрочем, найдет Андрей Малахов и чем поразить народ. "В 2019 году он удивит нас всем своим решением  в политику. Это очень удивит всех окружающих. В чем это проявится я точно не могу сказать, возможно новый интересный проект как то связанный с политической жизнью", – заметила Галина Янко.

"Счастливый день у него среда. Проблем со здоровьем и финансами в новом году ждать не стоит. Все у него в целом отлично", – подвела она итог. 

17 декабря 2018, 07:00

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