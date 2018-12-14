Оголившего Цымбалюк-Романовскую Малахова высылают в "Дом-2"

Шоумен Андрей Малахов вновь у всех на устах. В Сети обсуждают очередную выходку телеведущего.

Зрители телеканала "Россия 1" вот уже сутки пребывают в культурном шоке. Вчера, 12 декабря, им удалось лицезреть экс-супругу народного артиста Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую буквально в чем мать родила.

В своей программе "Прямой эфир" Малахов показал эротические снимки украинской пианистки. Передача, которая выходит на экраны, можно сказать, в детское время, продемонстрировала миру каждый изгиб тела Виталины.

Увиденное шокировало многих. Интернет-обыватели отметили в своих микроблогах, что фотографиям Цымбалюк-Романовской место в порножурнале.

"А какой госорган, интересно, контролирует расходование бюджетных средств на телевидении? Пора создавать петицию, пора проверять Малахова – на каком основании он уже год кормит не работающую нигде Цымбалюк, пропагандируя паразитический и развратный образ жизни? А она, кстати, платит налоги? Пора заканчивать с этой вакханалией!" – написали в Сети возмущенные обыватели.

Обнародованные Малаховым кадры возмутили члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна. Общественник отметил, что шоумену необходимо в срочном порядке поменять контент или отправиться со своими идеями поближе к "Дому-2".

"Объясните мне, пожалуйста, почему передаче Малахова позволено показывать, мягко говоря, довольно нескромные снимки женщины в то время, когда телевизор могут смотреть дети? У этой передачи есть маркировка "18+"? Я ее не видел! Потому что в противном случае она должна выходить после 23:00. Судя по ее контенту, она должна выходить именно ночью, как это было сделано с "Домом-2". В прайм-тайме этой программе не место, если она не собирается пересматривать свое наполнение", – заметил эксперт в беседе с "Дни.ру".