Подмосковные врачи спаси пациента с пулей в голове

Молодого человека с ранением доставили в больницу Серпухова.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", молодой человек получил ранение из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Медики диагностировали у 25-летнего пациента проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли.

Хирурги подмосковной больницы извлекли пулю через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета, а затем ушили рану. Кровопотеря составила около 200 мл. По данным Радио 1, молодой человек уже отправлен на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо.

