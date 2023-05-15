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Понедельник 15 мая

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Подмосковные врачи спаси пациента с пулей в голове

Подмосковные врачи спаси пациента с пулей в голове
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Молодого человека с ранением доставили в больницу Серпухова.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", молодой человек получил ранение из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Медики диагностировали у 25-летнего пациента проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли.

Хирурги подмосковной больницы извлекли пулю через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуум-отсоса и хирургического пинцета, а затем ушили рану. Кровопотеря составила около 200 мл. По данным Радио 1, молодой человек уже отправлен на амбулаторное лечение и чувствует себя хорошо.

15 мая 2023, 13:28
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья✓ Надежный источник

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