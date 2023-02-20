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Вместо "Виагры": названо лучшее растение для эрекции

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Есть народное средство для потенции.

На днях стало известно о том, что американская компания Viatris, которой принадлежит "Виагра", перестала поставлять данный препарат в Россию. А значит, скоро нельзя будет купить таблетки этого бренда в аптеках. Как заявили в Минпромторге, в стране возможно наладить поставки препарата "Силденафил".

Врач-сексолог, сексопатолог, кандидат медицинских наук Юрий Прокопенко рассказал, чем можно заменить "Виагру". По словам специалиста, лучшим средством для эрекции является растение, которое есть везде. "Можно даже крапивой заменить, если бить по обнаженному члену", – сказал врач и тут же отметил, что в этом нет необходимости, поскольку в России есть аналог "Виагры" – таблетки от фабрики "Северная звезда".

Однако если имеются проблемы с потенцией, необходимо обратиться к врачу, ведь необходимо выяснить причину эректильной дисфункции, отметил сексолог.

Ранее сообщалось о том, что за третий квартал 2022 года количество продаж средств для повышения потенции выросло в разы. Такую статистику привел Центр развития перспективных технологий. Эксперты объяснили повышенный спрос беспокойством. Якобы мужчины боятся, что таких препаратов не останется в стране, поэтому закупаются впрок.

20 февраля 2023, 09:00
Фото: Bill Ling/moodboard/www.globallookpress.com
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