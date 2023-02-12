Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога

Певица Слава врезала Земфире* Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Воскресенье 12 февраля

19:16Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога 18:30Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами 18:17Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство 17:16"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 16:15"Храни ее Господь": от снимков разбитой болезнью Тереховой щемит сердце 15:49"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах 15:20Пошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу 14:57"Юзают людей": разгневанная певица Слава смачно плюнула в трусливую предательницу Земфиру* 14:32"Могло бы быть двое детей": беременность Безруковой обернулась трагедией 14:05Черная комедия против Тома Круза и "Аватара-2": главные номинанты премии "Оскар-2023" 13:54"Вырезать": стало известно о ликвидации выжившей из ума звезды "Иронии судьбы" Брыльски 13:20Сегодня ногти, завтра помада? Зачем мужчины ходят на маникюр 12:45"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12:18Вместе вопреки всему: История любви Пахмутовой и Добронравова 12:17Пережившая предательство мужа Безрукова рассказала о гибели единственного сына: Андрюши больше нет 11:39"Никто провожать не придет": Николай Дроздов в инвалидной коляске заявил о похоронах 11:02Сделал гадость – сердцу радость: как звезды шоу-бизнеса мстили за измены 10:49"У меня уже было четыре": Успенская готова задействовать бычьи гениталии для беременности дочери 10:34"Проверка на прочность": Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями 10:21Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача 09:25Прямая дорога к краху доллара и евро: что значит четвертое место России в списке золотовалютных резервов 08:00Самые романтичные места России: 5 локаций для влюбленных 06:13Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда 05:05Жестокое нападение зайца на девушку попало на видео 04:14Толпы зевак разинули рты: могила Иммануила Канта превратилась в нечто 02:20Пробирает до слез: душераздирающая история спасения истощенной собаки 01:04Не в своей тарелке: 6 фильмов про обмен телами 00:02День почитания Трех Святых 12 февраля: что нельзя делать в православный праздник 22:0230 лет спустя: как изменились звезды 90-х 21:42Сообщившая об алкоголизме Сябитова взмолилась о сочувствии: Все повторяется 21:19Тайм-менеджмент для умных: как грамотно распределять свое время 20:35Рецепт диетической каши для похудения от Лаймы Вайкуле 20:12Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов 19:37Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях 19:07Как научиться защищать личные границы? 18:25Магия цифр: как архетип определяет будущее вашего ребенка? 18:20"Шли к своей цели": ушедший от жены налево Маликов рассказал о грядущем прибавлении 18:00Есть другие планы: Подольская решила избавиться от Преснякова в важный день 17:20"Показала общипанный зад": сбежавшую от Тарасова жену прилюдно высмеяли 16:20"История до слез": украшенное фингалом лицо заставило жену Джигана пуститься в бегство 16:00Карьеристка Тодоренко нашла замену для сына: Хорошая альтернатива 15:30"Очень сложный период": состояние готовящегося к новой ампутации Костомарова не стабильно 15:15Названы плюсы мужского обрезания 14:40"Захотелось любви": интимные ласки Седоковой слили в Сеть 14:00Перестало быть тайной: незамужняя Ходченкова вышла в свет с двумя детьми 13:47"Знает, как привлечь к себе": облитую помоями Долину облизали с ног до головы 13:45Приспособленец без искренности: Малахов унизил Борисова на глазах у толпы 13:03Чего ждать от "Девственности" Алехина 12:50"По кусочкам режут": отощавшему Костомарову грозит инсульт и отказ почек 12:23Здоровый сон для взрослых: как наладить режим и чувствовать себя лучше
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога

100
Алекс Ройтблат

Алекс Ройтблат

один из самых известных представителей в России в области цифровой психологии, каббалистической и светской нумерологии.

Ответ на "мистический" вопрос.

Для международного цифрового психолога за числом 13 скрывается число 4, а оно, в свою очередь, имеет революционный, мистический характер. Четверка способна совершить переворот в жизни человека, как положительном, так и в отрицательном значении этого слова. Некоторые люди, которые замечают, что 13-го числа в их жизни происходят невероятные, феерические, волшебные события, а есть и те, кто предпочитает не выходить из дома, когда видят его в календаре.

Согласно китайскому учению, за число 4 отвечает узел Раху, точка пересечения орбиты луны с земной эклиптикой. Раху – это всегда мистика. Под мистикой понимаются события, невозможные или маловероятные с точки зрения логики. Число 4 существует в этом мире для того, чтобы менять нашу карму, а карма в свою очередь означает привычный для нас способ вести себя. Например, вы спокойно живете и вдруг 13 числа получаете неожиданное предложение по работе из другой страны с очень большой зарплатой. Вы не шли к этому годами, не строили карьеру, просто так сложились обстоятельства. Бывают, разумеется, и негативные мистические события. Например, вы оставили машину на парковке и пошли в торговый центр и, пока вы выбирали там себе новый свитер, в машину кто-то въехал. И вот все планы на месяц-два вперед пошли прахом, потому что машину надо будет теперь ремонтировать.

От чего зависит характер мистики? Если человек был благостным и вел себя хорошо, то мистические события будут положительными. Если же он вел себя плохо, накопил негативную карму, то пространство будет присылать число 4 в самых разных формах для ее отработки. Это может быть непростая ситуация в соответствующий день или человек, рожденный 4, 13, 22 или 31-го, меняющий каким-то образом привычную схему действий. Также здесь многое зависит от умонастроения. Если вы ожидаете от мира добра, то мистика будет позитивной. Страхи, тревоги и опасения провоцируют соответствующие повороты жизненного сценария.

4, 13, 22 и 31 числа рождаются люди с числом сознания 4. У них 97% энергии находится в области до шеи, а в голове всего 3%. Тело у таких людей сильное, однако, стремясь насладиться материальным миром, они никак не могут этого добиться и сильно разрушаются от этого. Им настоятельно не рекомендуются любые интоксикации, поскольку меры четверки не знают.

Четверки – прирожденные достигаторы и революционеры. Такой человек похож на огненный шар, который катится с горы, и остановить его невозможно. Утром они встают со списком целей, а вечером разочаровываются, если не успевают что-то сделать. Их эго делит людей на честных и нечестных, на целеустремленных и не способных достигать результата. В то же время четверки – самые добрые люди, хотят все отдать, однако они никогда не бывают удовлетворенными. Их эго постоянно жаждет чего-то недоступного. Склонны придираться к деталям и мелочам. Чем бы не занимался человек, рожденный 4, 13, 22 или 31 числа, он стремится необычным, креативным путем совершить революцию, пойти иным путем. Также четверки реализуются через наставничество. Это неплохие управленцы, которые все время будут вести компанию вперед. Яркий исторический персонаж, рожденный под числом 4 – Владимир Ленин.

12 февраля 2023, 19:16
Фото: Britta Pedersen / dpa / www.globallookpress.com

Толпы зевак разинули рты: могила Иммануила Канта превратилась в нечто

12 февраля неравнодушные чтят память философа Иммануила Канта.

Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях

В каждой женщине скрыта колоссальная сила.

Как научиться защищать личные границы?

Чтобы жить полноценно, необходимо научиться защищать личные границы.

Магия цифр: как архетип определяет будущее вашего ребенка?

Дата рождения ребенка расскажет о его характере.

Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками

Всего 3 шага – и рассада в 2023 году взойдет на ура.

Выбор читателей

11/02Сбт"Счастье – внутри меня": ожидающая малыша 37-летняя Бузова показала округлившийся живот 10/02Птн"Всем здрасьте": приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки 12/02Вск"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 10/02ПтнГосподи, помилуй! Актриса Марина Александрова изменилась до неузнаваемости 11/02Сбт"Я не знала про его новую жену": Между Прилучным и Брутян встала беременная женщина 11/02СбтПерестало быть тайной: незамужняя Ходченкова вышла в свет с двумя детьми