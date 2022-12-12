"Перхоть и выпадение волос": популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью

Процедуры и косметика для кожи головы порой не дают ощутимого результата. Если мучают себорея и алопеция, стоит пересмотреть свой рацион. Оказывается, популярный продукт из магазина страшно вредит здоровью волос.
Как передает сайт VSE42.RU, нужно воздержаться от картофельных чипсов. Снеки могут привести к облысению из-за высокого содержания жира. Чтобы наладить рост волос, как минимум стоит исключить еду с большим количеством сахара и соли. "Эти два ингредиента вызывают перхоть и выпадение волос", — объясняет зарубежный эксперт Амр Салем.