Вакцинация осталась единственным способом победить пандемию

За последнюю неделю ситуация с коронавирусом в Москве резко ухудшилась: заболеваемость вновь вышла на уровень конца прошлого года. Для защиты здоровья жителей столицы и недопущения дальнейшего распространения вируса главный санитарный врач города ввела обязательную вакцинацию для 60% работников сферы услуг. Необходимо сделать все, чтобы в кратчайшие сроки остановить болезнь, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Единственный путь для этого – массовая вакцинация.

Ситуацию с коронавирусом в столице градоначальник охарактеризовал как драматическую. По словам мэра, в больницах находятся 12 тысяч пациентов разной степени тяжести. "По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", – констатировал Собянин.

В Москве за последние сутки от ковида умерли 70 человек. Большинство из них не заболели бы, если бы сделали прививку, подчеркнул градоначальник.

Вакцинация – личное дело каждого, но лишь до того момента, когда человек выходит в общественные места и становится соучастником эпидемиологического процесса и звеном цепочки по распространению вируса, пояснил Собянин. "Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался", – написал мэр.

Из-за нового всплеска заболеваемости в Москве вводится обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг. Речь идет о сотрудниках предприятий торговли, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бытовых услуг, прачечных химчисток, также в постановлении говорится о сотрудниках культурных, выставочных, просветительских, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, федеральных и региональных органов власти.

Выбор этих отраслей обусловлен тем, что их деятельность подразумевает множество ежедневных социальных контактов, что может спровоцировать неконтролируемое распространение коронавируса. Работодатели должны защитить своих сотрудников и не допустить того, чтобы их предприятие стало источников распространения болезни.

Собянин анонсировал создание информационной системы по контролю процесса вакцинации. Она появится до 1 июля. "Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения", – написал градоначальник.

Он напомнил, что в Москве и области проживают около 20 миллионов человек, российская столица находится на перепутье всех дорог, поэтому на нее приходятся самые тяжелые удары пандемии. Нужна надежная защита от болезни, подчеркнул мэр.

"Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей", – написал градоначальник.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию, остановить болезнь и прекратить гибель тысяч людей. "Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", – заключил Собянин.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, до 15 июля не менее 60% сотрудников организаций должны получить первый компонент или однокомпонентную вакцину. До 15 августа необходимо вакцинироваться вторым компонентом.

Работодатели должны предоставлять информацию о привитых работниках в срок с 1 по 15 июля в личном кабинете на mos.ru. После 15 июля придет уведомление о выполнении требования о вакцинации. Сотрудники получат надежную защиту от вируса и будут уверены, что не заразят клиентов.

Сегодня динамика заболеваемости ковидом выше, чем в прошлом году. Зараженных принимают 25 больниц, число коек увеличено до 16 тысяч. Город делает все возможное, чтобы избежать нового локдауна, который приведет к многомилионным убытком для бизнеса, к массовой безработице и нанесет непоправимый ущерб экономике.

Сейчас вакцинация – единственный способ победить пандемию. В столице отлажена система массовой вакцинации, прививочные пункты развернуты не только больницах, но и в торговых центрах, павильонах "Здоровая Москва" в парках.

Вакцина "Спутник V" – одна из самых безопасных. По результатам клинических испытаний эффективность препарата превысила 90%. "Спутником" привились уже 1,8 миллиона москвичей, но этого все еще недостаточно для создания коллективного иммунитета.

При этом опыт европейских стран показывает: достичь коллективный иммунитет естественным путем невозможно. Это признали государства ЕС, пошедшие по пути отказа от эпидемиологических ограничений.

Необходимость вакцинации осознают во всем мире. Так, не сделавшим прививку жителям Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать магазины, торговые центры и другие общественные места. В Израиле, где вакцинировано боле 50% населения, вводили «зеленые паспорта», позволявшие вести привычный образ жизни. В Германии жители могут выйти в магазин только при наличии отрицательного теста на ковид, а в Великобритании ряд компаний ввели обязательную вакцинацию.