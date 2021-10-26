В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки в официальную статистику попали данные о 36 446 новых случаях коронавируса. Число выздоровевших за этот же срок оценивается в 26 973 человек, пишет RT.
Также сообщается о 1 106 летальных случаях, зарегистрированных за последние 24 часа, что является новым рекордом за все время пандемии, передает телеканал "Царьград".
Больше всего новых зараженных, как обычно, зарегистрировали в Москве – 6074. Вторую строчку антирейтинга российский регионов по уровню заражения ковидом продолжает удерживать Подмосковье. В Московской области число новых заболевших оценивается в 2930 человек. На третьем месте остается Санкт-Петербург, где выявили 2735 пациентов с ковидом, сообщает "Общественная служба новостей".
Отметим, в России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Эксперты говорят о приходе очередной волны эпидемии. Для того, чтобы снизить негативный эффект, а также замедлить распространение болезни, власти ввели нерабочую неделю.
Президент России Владимир Путин, объявляя о введении дополнительных выходных, оставил за главами регионов право в случае возникновения необходимости продлять эту меру. Российский лидер подчеркнул, что доходы россиян от этого страдать не должны.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Письмо папе
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею