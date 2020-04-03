Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года

Последние новости показывают, что на сегодня человечество пока не придумало более эффективного метода борьбы с распространением коронавируса, чем введение карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения. В России 3 апреля 2020 года продолжается затяжное противостояние с болезнью.

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