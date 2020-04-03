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Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Последние новости показывают, что на сегодня человечество пока не придумало более эффективного метода борьбы с распространением коронавируса, чем введение карантина и другие санитарно-эпидемиологические ограничения. В России 3 апреля 2020 года продолжается затяжное противостояние с болезнью.

Продолжение: Предсказан скорый конец НАТО из-за коронавируса
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Пока Китай рапортует о новых выздоровевших и отмечает лишь единичные случаи заражения, весь остальной мир такими успехами похвастаться не может. Статистика показывает, что во многих странах пик эпидемии пока не наступил.

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В России власти приняли решение снизить риск неконтролируемого роста числа заразившихся коронавирусом с помощью введения продолжительного режима самоизоляции. Последние новости и статистика показывает, что говорить о скорой победе над болезнью не приходится.

Коронавирус в Москве

В городе продолжает действовать карантин. Информация о том, по каким правилам функционируют новые санитарно-эпидемиологические нормы и какая ответственность грозит за их нарушение, постоянно обновляется. Актуальную картину показывают последние новости.

  • Заболели – 2923,
  • Умерли – 20,
  • Выздоровели – 168.

Коронавирус в России

Региональные власти продолжают вырабатывать индивидуальные стратегии поведения в условиях распространения коронавируса в России. Свои предложения они должны будут представить на согласование Владимиру Путину.

  • Заболели – 4149,
  • Умерли – 34,
  • Выздоровели – 281.

Коронавирус в мире

  • Заболели – 1016000,
  • Умерли – 53200,
  • Выздоровели – 212535.

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва2923
20168
Россия414934281
Италия1105741315516847
Весь мир101600053200212535

Коронавирус В Москве | В РоссииВ Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды 

Автор: 3 апреля 2020, 11:56
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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Крылов
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Неплохо бы, еще публиковать сколько умерло от:туберкулеза, рака, спида, голода, авариях и т.д.
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