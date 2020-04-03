Коронавирус: последние новости сегодня, 3 апреля 2020 года

Пока Китай рапортует о новых выздоровевших и отмечает лишь единичные случаи заражения, весь остальной мир такими успехами похвастаться не может. Статистика показывает, что во многих странах пик эпидемии пока не наступил.
В России власти приняли решение снизить риск неконтролируемого роста числа заразившихся коронавирусом с помощью введения продолжительного режима самоизоляции. Последние новости и статистика показывает, что говорить о скорой победе над болезнью не приходится.
Коронавирус в Москве
В городе продолжает действовать карантин. Информация о том, по каким правилам функционируют новые санитарно-эпидемиологические нормы и какая ответственность грозит за их нарушение, постоянно обновляется. Актуальную картину показывают последние новости.
- Заболели – 2923,
- Умерли – 20,
- Выздоровели – 168.
Коронавирус в России
Региональные власти продолжают вырабатывать индивидуальные стратегии поведения в условиях распространения коронавируса в России. Свои предложения они должны будут представить на согласование Владимиру Путину.
- Заболели – 4149,
- Умерли – 34,
- Выздоровели – 281.
Коронавирус в мире
- Заболели – 1016000,
- Умерли – 53200,
- Выздоровели – 212535.
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|2923
|20
|168
|Россия
|4149
|34
|281
|Италия
|110574
|13155
|16847
|Весь мир
|1016000
|53200
|212535
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
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