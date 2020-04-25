Скачки числа заразившихся коронавирусом в России вызвали споры ученых

На этой неделе в России наблюдаются скачки числа заразившихся коронавирусом. Об их значении спорят инфекционисты.

В минувшее воскресенье, 19 апреля, в стране было зафиксировано рекордное количество зараженных – 6060. На следующий день, 20 апреля, прирост сократился – коронавирусом заболели только 4268 граждан. 21 апреля выявили 5642 новых случая. Затем число инфицированных стало снижаться, пока не подскочило в пятницу, 24 апреля, до 5849.

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов заявил, что эти цифры свидетельствуют о скором выходе на плато по заболеваемости. По его мнению, ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону уже в конце мая или чуть раньше. Эксперт призвал граждан набраться терпения.

Со специалистом не согласился доктор медицинских наук Николай Малышев. Инфекционист обратил внимание, что ежедневно в России число тяжелобольных пациентов увеличивается в среднем на 1800. "Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями", – приводит его слова РБК.

Говорить о выходе на плато можно только, когда количество госпитализированных будет равняться числу выписанных из больницы, или же когда общее количество зараженных будет равняться числу излечившихся. Эксперт добавил, что пик заболеваемости коронавирусом в России стоит ожидать не раньше начала июня.