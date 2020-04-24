Прогноз по эпидемии коронавируса в России резко ухудшился

В начале апреля ученые и чиновники практически в унисон утверждали, что пик эпидемии коронавируса нужно ожидать на Пасху. Действительно, 19 апреля оперативный штаб объявил о более чем шести тысячах новых зараженных COVID-19. Казалось, что наступил пик. Однако последовавшие за этим новые прогнозы не внушают оптимизма.
Так, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что выйти на плато инфекции Россия сможет примерно через месяц – в конце мая. А окончания эпидемии коронавируса можно ожидать к осени.
Пришлось пересмотреть свои прогнозы и бывшему министру здравоохранения, а ныне главе Федерального медико-биологического агентства Веронике Скворцовой. Впрочем, на ситуацию она смотрит позитивнее, чем Авдеев. Скворцова считает, что на плато эпидемии коронавируса Россия может выйти уже на следующей неделе, то есть в последних числах апреля.
"Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", – сказала руководитель ФМБА на совещании в Госдуме.
Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам человек. Но в отличие от Италии и США, в нашей стране наблюдается плавная динамика, что позволяет подготовить медицинские мощности к пику эпидемии.
Тем временем в российских регионах начали отменять ограничительные меры из-за коронавируса. В Тверской области с 25 апреля возобновляется работа большинства магазинов и служб сервиса.
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Кто Лиона
Родители должны детям?
Новая работа
Мужики козлы. Давайте обсудим
В чем смысл жизни человеческой?
Пугачева
Всемирный заговор
Что мужчинам нравится в женщинах?
хорошая гадалка в спб