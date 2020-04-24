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Коронавирус

Прогноз по эпидемии коронавируса в России резко ухудшился

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Эпидемия коронавируса в России никак не может выйти на так называемое плато. Если ранее пик инфекции прогнозировали на середину апреля и Пасху, то теперь это может произойти в лучшем случае в последних числах апреля или начале мая. А некоторые эксперты и вовсе утверждают, что позитивные прогнозы можно будет делать только через месяц.
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В начале апреля ученые и чиновники практически в унисон утверждали, что пик эпидемии коронавируса нужно ожидать на Пасху. Действительно, 19 апреля оперативный штаб объявил о более чем шести тысячах новых зараженных COVID-19. Казалось, что наступил пик. Однако последовавшие за этим новые прогнозы не внушают оптимизма.

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Так, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что выйти на плато инфекции Россия сможет примерно через месяц – в конце мая. А окончания эпидемии коронавируса можно ожидать к осени.

Пришлось пересмотреть свои прогнозы и бывшему министру здравоохранения, а ныне главе Федерального медико-биологического агентства Веронике Скворцовой. Впрочем, на ситуацию она смотрит позитивнее, чем Авдеев. Скворцова считает, что на плато эпидемии коронавируса Россия может выйти уже на следующей неделе, то есть в последних числах апреля.

"Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", – сказала руководитель ФМБА на совещании в Госдуме.

Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам человек. Но в отличие от Италии и США, в нашей стране наблюдается плавная динамика, что позволяет подготовить медицинские мощности к пику эпидемии.

Тем временем в российских регионах начали отменять ограничительные меры из-за коронавируса. В Тверской области с 25 апреля возобновляется работа большинства магазинов и служб сервиса.

Автор: 24 апреля 2020, 17:31

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