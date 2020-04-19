Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 апреля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 2,5 миллиона человек. Ученые продолжают изучать COVID-19: помимо разработки вакцины, исследователи узнают о новых симптомах инфекции. Последние новости о коронавирусе на 19 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 2 243 710;

Умерли – 154 232;

Выздоровели – 569 588.

По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 2,2 миллиона человек. Вылечились 569 тысяч человек, умерли – 154 тысячи. Количество зараженных в США превысило 700 тысяч человек, в Испании – 190 тысяч, в Италии – 172.

Американские ученые выявили новый симптом коронавируса. О заражении COVID-19 может свидетельствовать покраснение глаз, считают исследователи из Йельского университета.

Новый симптом – крайне редкий, проявляется он редко, заявили ученые. Покраснение глаз может быть симптомом вызванного аллергией конъюнктивита, а не коронавирусной инфекции.

Коронавирус в России

Заболели – 36 793;

Умерли – 313;

Выздоровели – 3057.

За последние сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусом в России. Общее число заболевших COVID-19 превысило 36793, более трех тысяч человек выздоровели.

Действующий с конца марта режим всеобщей изоляции из-за коронавируса продили все российские регионы. Некоторые – на неделю, другие – до конца апреля или до особого распоряжения.

Также в половине субъектов Федерации действует особый режим передвижения из-за коронавируса в России. Въезд в отдельные населенные пункты ограничен, введы справки и маршрутные листы для следования из одного пункта в другой.

Тем временем вспышка коронавируса произошла в психиатрической клинике в Архангельской области. Заразились более 50 пациентов, около 100 ожидают результатов анализов. Сообщается, что разносчиком COVID-19 стала одна из работниц медучреждения.

Коронавирус в Москве

Заболели – 20 754;

Умерли – 148;

Выздоровели – 1 517.

Коронавирус в Москве за прошедшие сутки выявлен у 2649 человек. По словм столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, большинство жителей города – 60% – переживают заболевание бессимптомно. За последнюю неделю этот показатель увеличился на 20%, уточнил чиновник.

С 22 апреля вносятся изменения в действующий в Москве пропускной режим. Горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии электронных карт "Тройка", "Стрелка", а также месячных проездных и социальных карт. Их номер нужно вносить в цифровой пропуск. Сделать это нужно минимум за пять часов до поездки. Владельцам автомобилей нужно вносить в пропуска номера транспортных средств.

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 20 754 148 1 517 Россия 36 793 313 3057 США 702 272 36 923 58 233 Весь мир 2 243 710 154 232 569 588

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