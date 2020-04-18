Десять лет: назван реальный срок создания вакцины против коронавируса

Гарантированное средство для лечения коронавируса в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Два года на создание вакцины от COVID-19 – это оптимистичный проноз, в реальности разработка препарата может занять до десяти и более лет. Об этом сообщил профессор Университета Джорджа Вашингтона и Мэрилендского университета Константин Чумаков.



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