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"Ничего не помогает": страшное откровение заболевшего коронавирусом

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Переболевший коронавирусом студент московского вуза рассказал о своем самочувствии и лечении инфекции. Молодой человек пытался бороться с COVID-19 в домашних условиях, но становилось только хуже. 
прочитано 561 раз

Температура от жаропонижающих средств не сбивалась, а продолжала расти. Об этом рассказал студент Московского геологоразведочного института Анар Гусейнов, переболевший коронавирусом.

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По его словам, со столь сложной болезнью он столкнулся в первый раз. Поднималась температура, пропало обоняние, сильно болела шея. "Вообще ничего не помогает!" – сказал Гусейнов в интервью "Московскому комсомольцу".

Студент почувствовал себя плохо 16 марта, температура поднялась до 37,5 градуса. Гусейнов рассказал, что пытался заниматься самолечением: пил много воды, чай с лимоном. Это не помогло – самочувствие продолжало ухудшаться: 19 марта температура подскочила до 38,5 градуса, после чего молодой человек вызвал скорую.

У Гусейнова обнаружили коронавирус и госпитализировали в одну из московских клиник. "Сразу сделали укол и дали таблетку парацетамола", – рассказал парень о своем лечени.

В поликлинике он находился 14 дней. Выписали его после того, как сделали четыре теста на коронавирус и убедились, что инфекции больше нет. 

За последние сутки коронавирус в России выявили у 4785 человек. Общее число зараженных в нашей стране превысило 36 тысяч. Умерли 313 человек, более трех тысяч пациентов справились с болезнью.

Для борьбы с коронавирусом в России могут привлечь армию. Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу проработать варианты применения специальных сил для подавления вспышки COVID-19.

Автор: 18 апреля 2020, 13:36

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