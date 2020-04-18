Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 апреля 2020

Последние новости показывают, что эпидемия коронавируса с человечеством – надолго. 18 апреля 2020 года никаких событий, которые бы могли говорить о приближении переломного момента в борьбе с болезнью, по-прежнему не произошло.

В России вся неделя прошла под знаком ожидания пика кронавируса в стране. Однако, как показывает статистика на 18 апреля 2020 года, скорость распространения эпидемии продолжает нарастать.

Практически во всех остальных странах мира ситуация с коронавирусом складывается аналогичным образом, свидетельствуют последние новости. Карантин, самоизоляция и другие санитарно-эпидемиологические ограничения начинают рассматриваться большинство людей едва ли не как единственное спасение от тотальной пандемии.

При этом экономические эксперты предупреждают, что если подобный подход затянется, то он может оказать на современную цивилизацию еще более разрушительное воздействие, чем сама болезнь. Людям же остается следить за происходящим и гадать, что будет дальше.

Коронавирус в Москве

Заболели – 18 105

Умерли – 127

Выздоровели – 1 517

Коронавирус в России

Заболели – 32 084

Умерли – 275

Выздоровели – 2 609

Коронавирус в мире

Заболели – 2 216 054

Умерли – 148 991

Выздоровели – 561 530

Статистика на сегодня

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 18 105

127

1 517

Россия 32 084

275

2 609

Италия 168 941 22 170 40 164 Весь мир 2 216 054

148 991

561 530



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