Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 апреля 2020

В России вся неделя прошла под знаком ожидания пика кронавируса в стране. Однако, как показывает статистика на 18 апреля 2020 года, скорость распространения эпидемии продолжает нарастать.
Практически во всех остальных странах мира ситуация с коронавирусом складывается аналогичным образом, свидетельствуют последние новости. Карантин, самоизоляция и другие санитарно-эпидемиологические ограничения начинают рассматриваться большинство людей едва ли не как единственное спасение от тотальной пандемии.
При этом экономические эксперты предупреждают, что если подобный подход затянется, то он может оказать на современную цивилизацию еще более разрушительное воздействие, чем сама болезнь. Людям же остается следить за происходящим и гадать, что будет дальше.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 18 105
- Умерли – 127
- Выздоровели – 1 517
Коронавирус в России
- Заболели – 32 084
- Умерли – 275
- Выздоровели – 2 609
Коронавирус в мире
- Заболели – 2 216 054
- Умерли – 148 991
- Выздоровели – 561 530
Статистика на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|18 105
|127
|1 517
|Россия
|32 084
|275
|2 609
|Италия
|168 941
|22 170
|40 164
|Весь мир
|2 216 054
|148 991
|561 530
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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