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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 апреля 2020

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Последние новости показывают, что эпидемия коронавируса с человечеством – надолго. 18 апреля 2020 года никаких событий, которые бы могли говорить о приближении переломного момента в борьбе с болезнью, по-прежнему не произошло.
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В России вся неделя прошла под знаком ожидания пика кронавируса в стране. Однако, как показывает статистика на 18 апреля 2020 года, скорость распространения эпидемии продолжает нарастать.

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Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Практически во всех остальных странах мира ситуация с коронавирусом складывается аналогичным образом, свидетельствуют последние новости. Карантин, самоизоляция и другие санитарно-эпидемиологические ограничения начинают рассматриваться большинство людей едва ли не как единственное спасение от тотальной пандемии.

При этом экономические эксперты предупреждают, что если подобный подход затянется, то он может оказать на современную цивилизацию еще более разрушительное воздействие, чем сама болезнь. Людям же остается следить за происходящим и гадать, что будет дальше.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 18 105
  • Умерли – 127
  • Выздоровели – 1 517

Коронавирус в России

  • Заболели – 32 084
  • Умерли – 275
  • Выздоровели – 2 609

Коронавирус в мире

  • Заболели – 2 216 054
  • Умерли – 148 991
  • Выздоровели – 561 530

Статистика на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва18 105
127
1 517
Россия32 084
275
2 609
Италия168 94122 17040 164
Весь мир2 216 054
148 991
561 530

Коронавирус В Москве | В РоссииВ Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды 

Автор: 18 апреля 2020, 06:00

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