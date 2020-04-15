Коронавирус: последние новости сегодня, 15 апреля 2020 года

С 15 апреля 2020 года в Москве официально действует ограничение на перемещение граждан по городу на общественном и личном транспорте. Впрочем, любой желающий может оформить себе электронный пропуск для поездок по городу во время карантина и специальный qr-код в случае возникновения такой необходимости.
Важное уточнение: новая мера не касается пеших маршрутов. Ходить в ближайшие магазины, выкидывать мусор и гулять с собакой люди могут также, как и раньше. Общественность ожидает, что в случае, если коронавирус в России продолжит оставаться столь серьезной угрозой, опытом столицы могут воспользоваться и регионы. Последние новости и данные официальной статистики показывают, что страна только приближается к пику эпидемии.
Коронавирус в Москве
Последние новости показывают, что карантин в Москве становится строже. Это дает надежду на то, что статистика покажет замедление темпов распространения коронавируса. На 15 апреля 2020 года цифры выглядят следующим образом:
- Заболели – 13002,
- Умерли – 95,
- Выздоровели – 1016.
Коронавирус в России
Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается регионом, где зафиксировано подавляющее большинство случаев заболевания, очаги коронавируса фиксируются и в других субъектах.
- Заболели – 21169,
- Умерли – 172,
- Выздоровели – 1706.
Коронавирус в мире
- Заболели - 1949153,
- Умерли - 121726,
- Выздоровели - 461520.
Статистика коронавируса на сегодня
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|13002
|95
|1016
|Россия
|21169
|172
|1706
|Италия
|159516
|20465
|35435
|Во всем мире
|1949153
|121726
|461520
Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире
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