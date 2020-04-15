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Коронавирус: последние новости сегодня, 15 апреля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Последние новости про коронавирус дарят человечеству надежду на избавление от глобальной эпидемии в разумные сроки. В каких-то странах скорость распространения болезни уже стала снижаться, другие только ждут наступления этого момента. Что людям принесло 15 апреля 2020 года – читайте в материале "Дни.ру".
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С 15 апреля 2020 года в Москве официально действует ограничение на перемещение граждан по городу на общественном и личном транспорте. Впрочем, любой желающий может оформить себе электронный пропуск для поездок по городу во время карантина и специальный qr-код в случае возникновения такой необходимости.

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Важное уточнение: новая мера не касается пеших маршрутов. Ходить в ближайшие магазины, выкидывать мусор и гулять с собакой люди могут также, как и раньше. Общественность ожидает, что в случае, если коронавирус в России продолжит оставаться столь серьезной угрозой, опытом столицы могут воспользоваться и регионы. Последние новости и данные официальной статистики показывают, что страна только приближается к пику эпидемии.

Коронавирус в Москве

Последние новости показывают, что карантин в Москве становится строже. Это дает надежду на то, что статистика покажет замедление темпов распространения коронавируса. На 15 апреля 2020 года цифры выглядят следующим образом:

  • Заболели – 13002,
  • Умерли – 95,
  • Выздоровели – 1016.

Коронавирус в России

Несмотря на то, что Москва по-прежнему остается регионом, где зафиксировано подавляющее большинство случаев заболевания, очаги коронавируса фиксируются и в других субъектах. 

  • Заболели – 21169,
  • Умерли – 172,
  • Выздоровели – 1706.

Коронавирус в мире

  • Заболели - 1949153,
  • Умерли - 121726,
  • Выздоровели - 461520.

Статистика коронавируса на сегодня

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва13002951016
Россия211691721706
Италия1595162046535435
Во всем мире1949153121726461520

Коронавирус В Москве | В РоссииВ Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды 

Автор: 15 апреля 2020, 06:00
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