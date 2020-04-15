Коронавирус: последние новости сегодня, 15 апреля 2020 года

Последние новости про коронавирус дарят человечеству надежду на избавление от глобальной эпидемии в разумные сроки. В каких-то странах скорость распространения болезни уже стала снижаться, другие только ждут наступления этого момента. Что людям принесло 15 апреля 2020 года – читайте в материале "Дни.ру".

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