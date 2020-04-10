Назван единственный способ спасти Россию от коронавируса

Успешно справиться с коронавирусом в России сейчас поможет только один способ. О нем рассказал врач, кандидат медицинских наук Павел Бранд.



Коронавирусом по всему миру заболели уже более 1,6 миллиона человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США, Италии и Испании. По мнению Бранда, причина кроется в особенностях медицины этих стран.

В указанных странах приоритетом для системы здравоохранения являются тяжелые случаи продления жизни. Для этого не нужно много коек и много врачей, поэтому медики в США, Италии и других странах оказались не готовы к масштабной пандемии, отметил Бранд.

Много врачей и много коек – в настоящий момент это единственный способ успешной борьбы с эпидемией. В таких странах ситуация с коронавирум более-менее спокойная, сказал эксперт в беседе с "Московским комсомольцем".

Бранд напомнил, что лекарства от коронавируса в настоящий момент не существует. По его словам, медики пробовали препараты для лечения ВИЧ, но они не помогли. Рекомендации по лечению COVID-19 в каждой стране отличаются, отметил врач.

Прививки в ближайшее время тоже ожидать не стоит, подчеркнул Бранд. "Если будет, то, вероятно, не в эту эпидемию. По-хорошему для того, чтобы появилась полноценная вакцина, нужно года полтора-два", – добавил он.

Напомним, что коронавирусом в мире заболели более 1,6 миллиона человек. Выздоровели около 350 тысяч, 95 тысяч погибли.

В России из-за коронавируса с конца марта действует режим всеобщей изоляции. Вынужденные выходные дни продлены до 30 апреля. Решение об их корректировке в сторону уменьшения можно будет рассмотреть в конце следующей недели, ранее заявили ученые-вирусологи на совещании с президентом Владимиром Путиным.