Долгий сон оказался смертельно опасным

Много спать вредно. Как выяснили британские ученые, долгий сон существенно повышает риск преждевременной смерти.

Пациенты, проводящие в постели более восьми часов в сутки, сильно рискуют. Серьезно возрастает опасность обострения сердечно-сосудистых заболеваний – на 44%. Кроме того, у таких людей чаще отмечаются признаки апноэ. "Это серьезное расстройство, которое происходит, когда дыхание человека прерывается во время сна", – объяснили исследователи из Кильского университета.

Ученые с 1970 по 2017 год проанализировали данные трех миллионов пациентов. При этом разницы в показателях людей, кто спал восемь часов в сутки, и тех, кто спал меньше семи, практически не было, пишет The Mirror.

Ранее ученые из Японии опубликовали итоги своих исследований. Они выяснили, что слишком долгий сон повышает риск развития деменции и преждевременной смерти у людей старше 60 лет. Однако добавили, что в этой группе риска и те, кто недосыпает.

В течение десяти лет исследователи наблюдали за десятью тысячами пациентов. У 294 из них развилось слабоумие, а 282 из участвовавших в эксперименте умерли. Оказалось, что в большинстве это были люди, которые спали менее пяти часов в сутки – или же, напротив, более десяти часов.

Что касается старческого слабоумия, риск развития этого недуга гораздо выше у малоимущих пациентов. Ученые пояснили: наличие денег позволяет людям вести более активную социальную жизнь, что сохраняет их когнитивные функции.