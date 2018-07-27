К чему снится отцовство

Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить, исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано.

Если мужчине снится, что у него родился ребенок, значит, в ближайшем будущем его ожидают перемены в личной жизни. Отцовство стоит воспринимать как грядущую встречу с человеком, который подарит вам немало счастливых минут и наполнит жизнь смыслом.



В то же время если подобный сон привиделся женщине, то в скором времени ей будут оказывать недвусмысленные знаки внимания. А мужчине это может преподнести встречу с девушкой, которая станет хорошей хозяйкой. При этом если в сновидении есть посторонние, то, возможно, вскоре вы будете участвовать в свадебном торжестве или пышном празднике.

Если родился мальчик, то, вполне возможно, самые смелые ожидания мужчины в ближайшее время оправдаются, а награда за проделанную работу окажется весьма высокой. В целом новорожденный ребенок – это символ новой жизни, больших надежд и начинаний. Но вместе с тем стоит уточнить, было ли дитя во сне полностью здоровым.

Больной младенец – символ печали и неудач как в сновидениях женщин, так и в снах мужчин. Если малыш здоровый и крепкий – вас ждет успех во всех делах и начинаниях. Также новорожденный может предвещать приятный сюрприз.