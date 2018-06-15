Застрявший в любовнице муж попался с поличным

Каверзная ситуация произошла в Кении с местным жителем. Мало того, что мужчину поймали на измене супруге, так еще и сняли его злополучные похождения на видео.

Картина, представшая очевидцам, полицейским и медикам, оказалась смешной и печальной одновременно. Мужчина неудачно изменил жене, застряв в любовнице. Женщина давно подозревала мужа в неверности, и когда ей позвонили правоохранители, сомнений не осталось.

Инцидент произошел в гостинице, куда похотливая парочка отправилась для плотских утех. Когда они стали заниматься сексом, возникла неприятная ситуация. Любовникам пришлось громко кричать, чтобы позвать на помощь, сообщает Life.ru.

Соседи не рискнули войти в номер, подумав, что там кого-то убивают. Они вызвали стражей порядка, а те – врачей. Не забыли полицейские уведомить о ЧП и супругу горе-донжуана.

Несчастных любовников удалось расцепить только в больнице. А вот что сделала дома жена с изменщиком, пока не известно.

Ранее подобное ЧП случилось в Манхэттене. Во время секса мужчина перенес разрыв пениса. Хирурги сражались за сохранение его органа несколько часов. Американец умудрился порвать две мышцы и повредить уретру.