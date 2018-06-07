Ученые нашли ключ к победе над раком

Ученые поняли, как работает фермент теломеразы. Биологи уверены, что это ключ к победе над раком и к увеличению продолжительности жизни.

Теломерами называют концы хромосом. Они предотвращают потерю генов во время деления клетки, но каждый раз этот процесс их укорачивает. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки стареют и умирает.

Фермент теломераза, в свою очередь, восстанавливает теломеры. Но есть в этом свой минус: ее избыточная активность способствует развитию рака, при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными.

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своем исследовании использовали одноклеточные микроорганизмы – инфузории тетрахимены (Tetrahymena thermophila). С помощью криоэлектронной микроскопии ученые установили структуру теломеразы, связанной с теломерной ДНК.

Биологи выяснили, что фермент состоит из теломеразной РНК (TER), который и служит шаблоном для синтеза теломер. Ученые определили область, которая играет решающую роль в добавлении небольших фрагментов ДНК к концам хромосом. По мнению исследователей, воздействие на нее может вызвать мутации, которые нарушат активность фермента.

Подводя итоги работы, ученые утверждают: точное знание о структуре фермента поможет разработать методы "тонкой настройки" молекулы – усиливать или подавлять ее активность. Такой метод позволит остановить развитие раковых опухолей, пишет MedicalXpress.