Ученые нашли ключ к победе над раком
Теломерами называют концы хромосом. Они предотвращают потерю генов во время деления клетки, но каждый раз этот процесс их укорачивает. Когда теломеры становятся слишком короткими, клетки стареют и умирает.
Фермент теломераза, в свою очередь, восстанавливает теломеры. Но есть в этом свой минус: ее избыточная активность способствует развитию рака, при котором злокачественные клетки становятся практически бессмертными.
Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в своем исследовании использовали одноклеточные микроорганизмы – инфузории тетрахимены (Tetrahymena thermophila). С помощью криоэлектронной микроскопии ученые установили структуру теломеразы, связанной с теломерной ДНК.
Биологи выяснили, что фермент состоит из теломеразной РНК (TER), который и служит шаблоном для синтеза теломер. Ученые определили область, которая играет решающую роль в добавлении небольших фрагментов ДНК к концам хромосом. По мнению исследователей, воздействие на нее может вызвать мутации, которые нарушат активность фермента.
Защиту от рака обнаружили на коже человекаhttps://t.co/eiymSIy62v— Вести.Наука (@Vesti_Nauka) 2 марта 2018 г.
Найден штамм кожной бактерии, который эффективно уничтожает раковые клетки. #онкология #медицина #бактерии #ВестиНаука pic.twitter.com/f2dwQTJKfW
Подводя итоги работы, ученые утверждают: точное знание о структуре фермента поможет разработать методы "тонкой настройки" молекулы – усиливать или подавлять ее активность. Такой метод позволит остановить развитие раковых опухолей, пишет MedicalXpress.
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