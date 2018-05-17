Обнаружен простейший способ избавить человечество от рака

Американские ученые обнаружили необычно длинные нити рибонуклеиновых кислот, которые способствуют развитию рака. Эксперты считают эти молекулы основной причиной размножения вредоносных клеток.



Длинные некодирующие РНК – это молекулы, которые не несут информации об аминокислотной последовательности белков. Их основное предназначение заключается в регулировании процессов размножения клеток.

Медики сравнили уровни РНК внутри опухолевых клеток с уровнями внутри здоровых клеток толстой кишки, передает EurekAlert. Исследование показало, что в пораженных тканях содержится более 200 таких молекул – это превышает норму.

Эксперты уточнили, что у нескольких опухолей более чем в 15 раз был превышен показатель содержания РНК. "Это свидетельствует о том, что ранее неизвестные клетки могут вызывать рак", – отметили они.

Онкологи решили модифицировать вредоносные молекулы, заблокировав их синтез. В результате этого клетки стали размножаться с нормальными скоростями.

Такое явление можно объяснить тем, что в опухолевых тканях нарушены механизмы клеточной смерти. Низкий уровень РНК способствует их восстановлению.

Автор исследования убежден, что его новая работа демонстрирует способность некодирующих генов влиять на прогрессирование рака. Медики заявили, что блокировка данных РНК позволит избежать развития смертоносной болезни.