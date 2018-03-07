Раскрыта польза сходства ребенка с отцом

Дети, которые похожи на своих пап, через год после рождения оказываются более здоровыми, чем остальные малыши. Объяснение этому нашли ученые из Бингемтонского университета в США.

Специалисты рассказали, что речь идет о семьях, в которых ребенок родился вне брака, и мать и отец не живут вместе. Было изучено более 700 семей такого типа.

Выяснилось, что из-за внешнего сходства отцы проводят со своими детьми в среднем на 2,5 дня больше, чем те, у кого похожесть отсутствует, сообщает журнал Journal of Health Economics. По словам исследователей, дело в том, что отцы в большей степени уверены в том, что внешне похожий ребенок рожден именно от них.

Специалисты отметили, что более частые посещения увеличивают количество времени на заботу о ребенке и на сбор информации о его потребностях. Авторы научной работы подчеркивают, что неполные семьи являются особо хрупкими и находятся в невыгодном положении по отношению к полноценным семьям, поэтому нужно добиваться того, чтобы отцы в таких семьях чаще видели своих детей и, таким образом, способствовали улучшению их здоровья.

Ранее британские и американские ученые назвали необычное свойство сыновей взрослых отцов. По сравнению с детьми молодых родителей, они обладают характеристиками, позволяющими им стать вундеркиндами.

По мнению специалистов, у таких детей гораздо выше, чем у их сверстников, успеваемость в таких дисциплинах, как наука, технологии, инжиниринг и математика. Кроме того, у сыновей взрослых отцов довольно высокий показатель IQ.