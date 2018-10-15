Раку перекрыли кислород

Раковые клетки уморили голодом. Российские ученые нашли способ значительно ускорить лечение опухолей.

Революционный метод борьбы с раком разработали исследователи из Института физики прочности и материаловедения Российской академии наук. Им удалось лишить питания раковые клетки, отчего те буквально умерли от голода.

Медики использовали особые наночастицы алюминия, ослабляющие злокачественные клетки. По словам исследователей, изменение концентрации ионов при "бомбардировке" наночастицами алюминия фатально именно для раковых клеток. При этом жизнеспособности обычных клеток ничего не угрожает.

Как пояснили ученые, изменения в составе ионов после такой терапии приводят к разрушению кислот в межклеточном матриксе, необходимых для питания клетки. Опухоль разрушается и погибает от голода, так как ей требуется значительно больше энергии, чем здоровым тканям, пишет Life.ru.

Ранее Dni.Ru писали об исследовании азиатских специалистов. Они выяснили, что по уровню влияния вредоносные тяжелые металлы и выбросы нефтехимических производств так же губительно влияют на организм человека, как курение, алкоголь, наркотики и вирусы. По их словам, это частицы PM2.5 или аэрозоли.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения, большая часть жителей городов дышит воздухом с превышающей норму концентрацией вредных веществ. Сильнее всего проблема выражена в странах третьего мира, где люди проживают в условиях вечного смога.

