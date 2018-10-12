Выявить рак на ранней стадии поможет вода

Испанские ученые занимаются разработкой эффективного средства для выявления онкологического заболевания на ранней стадии. Большую роль в исследовании играет вода, сообщил специалист из Института биофизики Эмилио Хосе Кокинеро.

Группа специалистов изучала два варианта антигенов Tn, которые появляются в большинстве случаев (90%) развития рака. Антигены отличались аминокислотой: один содержал сериновую, другой – треониновую.

"Мы увидели, что антигены по-разному ведут себя в воде. Антиген Tn, связанный с треонином, принимает жесткую форму в растворе благодаря молекуле воды. Обратная реакция происходит с антигеном Tn, связанным с серином. Эти различия не наблюдаются в газофазных исследованиях", – рассказал Кокинеро.

Наблюдения за этим веществом, уверен он, позволят не только выявить степень развития онкозаболевания, но и создать эффективный способ определения рака на ранней стадии.

Главная проблема для испанских ученых заключается в том, что человеческий организм не воспринимает антиген Tn как инородное и, следовательно, опасное вещество, так как он естественно присутствует в нем. Следует создать синтетические молекулы с такой же структурой, как и у Tn, которые организм посчитает инородными. Лишь тогда он сможет дать этим веществам отпор.

Ранее группа ученых из Университета Дьюка, Массачусетского технологического института и Наньянского технологического университета открыла новый метод выявления онкологии. Зараженные клетки можно обнаружить с помощью звуковых волн.