5 мифов о вредности продуктов
Dni.Ru решили поговорить о несправедливо обвиненных продуктах и вернуть им доброе имя.
МИФ 1. Не клади все яйца в одну корзину. А если кладешь, отделяй желтки от белков
Пока благородный белок помогает нарастить мышцы, его злой брат-близнец желток всячески вредит, повышает уровень холестерина и приходит на вечеринку с толпой сердечных болезней.
ПРАВДА: Яичный желток действительно содержит холестерин. А еще лецитин – жироподобное органическое соединение, которое помогает стабилизовать уровень холестерина в крови. Более того, именно желток помогает белку усвоиться и не растерять свою протеиновую ценность. Так что, не спешите идти природе наперекор. Лучше приготовьте глазунью.
МИФ 2. Проглотил жвачку? Она теперь с тобой навсегда
Жвачка не переваривается. Вообще. Она теперь с тобой навсегда, как ипотека или дурацкие стереотипы.
ПРАВДА: В жвачке действительно есть неперевариваемая часть – полимерная основа, в которую добавляется сахар, ароматизаторы – все то, ради чего мы ее покупаем. Но чтобы понять, насколько глупо предположение о том, что жвачка остается с вами навсегда, просто вспомните любую комедию, в которой герои прятали предметы нестандартно... Помните, что человеческое тело способно выводить из себя инородные предметы.
МИФ 3. Любишь шоколад? Полюби больное сердце
В шоколаде содержится такое количество холестерина, что не выдержит даже самое стойкое и надежное сердце.
ПРАВДА: Ха! Наоборот. Какао-продукты снижают артериальное давление. Опыт, в котором участвовало 21 000 человек, показал: сладкоежки на 11% менее расположены к сердечному приступу или инсульту и на 25% реже умирают от сердечно-сосудистых болезней.
Впрочем, добавим ложку дегтя в эту бочку с шоколадом: он все еще вреден для зубов, может вызвать полноту, и его количество стоит ограничить 50 граммами в день.
МИФ 4. Кофе – наркотик. Скажи наркотикам нет
Кофе вызывает привыкание, нарушает режим дня, ускоряет пульс и сажает сердце.
ПРАВДА: Отношение к кофе меняется примерно каждые 15 минут. Но сегодня он считается не только не вредным, а полезным продуктом. И вовсе не наркотиком!
Судите сами:
Так что пейте кофе и думайте о ком хотите. Только помните: не больше пяти чашек в день. И если с вашим сердцем уже что-то не в порядке, сначала поговорите с врачом.
МИФ 5. Безалкогольное пиво лишает водителей прав
И само позвонит в ГИБДД.
ПРАВДА: Вообще нет! Все еще не верите? Вот простой пример. Heineken провел эксперимент и предложил водителям на фестивале суперкаров Unlim 500+ продегустировать Heineken 0.0 прямо перед медицинским освидетельствованием. Ставки были высоки. Водители разгоняются до 300 км/ч, на такой скорости не до алкоголя. Результат – ноль промилле на алкотестере и 100% допуск к трассе. Так что не бойтесь пить безалкогольное пиво прямо перед поездкой – вам ничего не грозит.
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