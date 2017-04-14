Найден новый способ добычи воды
Устройство может делать воду при относительной влажности воздуха 20% и выше. Для своей работы оно использует солнечный свет.
В основе прибора лежит использование металлоорганических каркасных структур, измельченных до состояния пыли, сообщает Газета.ru. Принцип действия устройства состоит в том, что содержащаяся в воздухе вода связывается с поверхностью этой пыли, а потом под действием света испаряется и оседает на конденсаторе. Экспериментальным путем было доказано, что при влажности 20–30% изобретение способно собирать до трех литров воды за 12 часов.
Как писали Dni.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти два миллиарда жителей Земли вынуждены пить воду с фекалиями. Из-за употребления загрязненной воды от диареи ежегодно умирают 500 тысяч человек.
Кроме того, такая вода сильно повышает риск заболеваемости холерой, дизентерией, тифом, полиомиелитом и трахомой. Используя для питья загрязненную фекалиями воду, можно заразиться паразитами, в том числе глистами и шистосомами.
Напомним, ранее специалисты признали годной питьевую воду из-под крана лишь в двух городах России. Согласно данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству питьевой воды нет претензий только в Москве и Санкт-Петербурге.
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