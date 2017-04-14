Найден новый способ добычи воды

Россия отказалась от "Евровидения" Актер Степанов выпал из окна Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Вторник 18 апреля
Лента новостей
13:35
Обнаженный труп известного художника найден в Москве
13:27
Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы
13:09
В Москве на ребенка упало дерево
13:02
Актриса Наталья Селезнева серьезно больна
12:48
Престарелого шахматиста посадили за совращение ученицы
12:46
Дочь Кати Семеновой работает в баре
12:34
Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре
12:32
В Архангельске заяц пытался зарезать водителя автобуса
12:08
В смертельной аварии в Коми пострадали 40 человек
12:06
Тодоровский устроил переполох в Большом
11:59
Британцы сообщили о десятках мертвых советских космонавтов
11:58
"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить
11:56
Светофоры в Москве пообещали привести в порядок к середине мая
11:51
Украина решила нажиться на торговле с Россией
11:34
Инфоцентры программы сноса хрущевок открылись по всей Москве
11:20
Мадам по объявлению: русская муза Анри Матисса
11:17
Неожиданная опасность противозачаточных таблеток
11:16
Число машин в столичном регионе превысило восемь миллионов
11:09
Отдых в Сочи резко подорожал
10:54
Грузия бьется в истерике из-за поездки Лаврова
10:45
На набережной в Петербурге сожгли Range Rover (видео)
10:44
Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
10:35
Володин оценил крепость дружбы Москвы и Пекина
10:35
Как живет единственная дочь Георгия Вицина
10:19
На железной дороге в Свердловской области ищут бомбу
10:01
Астрономы сняли крадущийся по Луне НЛО (видео)
09:59
После Пасхи Людмила Сенчина покаялась в грехе
09:47
На парковке на востоке Москвы расстреляли мужчину
09:43
В Сургуте дети нашли мертвую женщину по дороге в школу
09:40
Роботы оставляют продавцов без работы
09:25
Муж Виктории Дайнеко тоскует в разлуке с ребенком
09:05
Известного певца хотят арестовать за жадность
08:54
От пропавшей в Саратове пенсионерки остался скелет
08:40
Россияне боятся покупать путевки в Турцию
08:40
Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре
08:39
Володин отметил эффективность сотрудничества России и Китая
08:35
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
08:33
Состояние маленькой дочери Екатерины Волковой ухудшилось
08:23
Эрдоган застал россиян врасплох
08:22
Немоляева назвала Симонову матерью своей внучки
07:53
При тушении пожара в Москве спасли восемь человек
22:38
В своих капризах Собчак переплюнула Лопес и Псая
22:01
Какое сочетание продуктов смертельно опасно
21:47
Как подростки зарабатывают миллионы в соцсетях
21:30
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
21:20
Разработан нанометод борьбы с раком
20:46
Мама Степанова назвала виновницу его падения из окна
20:25
Советник Порошенко поглумился над кладбищем в Донбассе
20:17
Меланья Трамп ткнула растерявшегося на публике мужа
20:11
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
20:00
Организатора теракта в Петербурге вычислили по звонку смертника
19:59
Возлюбленной "Холостяка" оказалась дочь Охлобыстина
19:33
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
19:05
Пять признаков "нездорового" секса
18:44
Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
18:39
Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой
18:16
Россия готовится к миллионам беженцев из КНДР
18:07
Рублю предсказали скорое падение
18:03
Названа самая массовая профессия России
17:55
Задержан организатор теракта в Петербурге
17:42
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
17:23
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
17:21
Ходорковский перечислил Навальному 60 тысяч долларов на выборы
17:21
ОНФ проверит качество дорог в регионах
16:53
Столичным детям предложили постричься под "Гитлера"
16:45
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены
16:25
Россиянка попала в список самых красивых миллионерш
16:22
В Москве у супружеской пары изъяли 108 кг наркотиков
16:17
От чего зависит женская ревность
16:06
Кремль открестился от мнения телеведущего Киселева
16:06
Гулявшего по улицам медвежонка поймали в Подмосковье
15:57
Заворотнюк покинула Россию после скандала с долгами
15:43
Российский "Терминатор" напугал Запад
15:35
В Москве избили и ограбили тренера сборной России по футболу
15:26
"ЕР" за год спасла 30 тысяч обманутых дольщиков
15:20
В Москве пропала 17-летняя студентка
15:13
Известная телеведущая опозорилась своим фото
15:07
Меркель некрасиво поступила с Путиным
15:03
Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову
15:00
Эрдоган пошел на пожизненное
14:47
Жена Чубайса откровенно о ломке после наркотиков
14:41
Жителя Петрозаводска задержали за похищение лешего
14:33
На Пасху девочка-веган убила родителей
14:28
Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
14:15
В России предложили бесплатно хоронить умерших
14:13
Лавров предупредил зарвавшегося Трампа об атаке
14:11
Шульгина интимно поздравила Валерию
14:10
В метро Санкт-Петербурга пассажир упал на рельсы
13:50
В чае со льдом увидели источник холеры
13:46
Бузова уничтожила свое свадебное платье
13:41
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
13:41
Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций
13:30
Во время пасхальной службы у священника украли MacBook и украшения
13:28
Сладкая жизнь самой красивой девушки России
13:26
Москву ждет масштабное обновление
13:24
Похитители на черном Merсedes схватили подростков в Москве
13:06
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
13:05
Отчаянная попытка водителя спасти "газель" попала на видео
12:58
Съемки порно остановили из-за ВИЧ у актера
12:57
Милонов возмутил россиян экстремизмом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова объяснила свой отказ праздновать Пасху
Пассажир бросил водителя умирать в горящем Maserati
Пугачева встретила день рождения в откровенном платье
Максима Галкина отругали за яркий наряд в храме
В России предложили бесплатно хоронить умерших
ПДД серьезно изменят ради байкеров и велосипедистов
Общество

Найден новый способ добычи воды

Фото: GLOBAL LOOK press
Специалисты разработали устройство, способное получать чистую воду из окружающего воздуха. Его изобрели ученые Калифорнийского университета в Беркли.
прочитано 1446 раз

Устройство может делать воду при относительной влажности воздуха 20% и выше. Для своей работы оно использует солнечный свет.

ПО ТЕМЕ

Два миллиарда человек травятся водой с фекалиями

Россияне пьют опасную воду из-под крана

Умственные способности человека зависят от питьевой воды

В основе прибора лежит использование металлоорганических каркасных структур, измельченных до состояния пыли, сообщает Газета.ru. Принцип действия устройства состоит в том, что содержащаяся в воздухе вода связывается с поверхностью этой пыли, а потом под действием света испаряется и оседает на конденсаторе. Экспериментальным путем было доказано, что при влажности 20–30% изобретение способно собирать до трех литров воды за 12 часов.

Как писали Dni.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти два миллиарда жителей Земли вынуждены пить воду с фекалиями. Из-за употребления загрязненной воды от диареи ежегодно умирают 500 тысяч человек. 

Кроме того, такая вода сильно повышает риск заболеваемости холерой, дизентерией, тифом, полиомиелитом и трахомой. Используя для питья загрязненную фекалиями воду, можно заразиться паразитами, в том числе глистами и шистосомами. 

Напомним, ранее специалисты признали годной питьевую воду из-под крана лишь в двух городах России. Согласно данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству питьевой воды нет претензий только в Москве и Санкт-Петербурге.  

Автор: Людмила Фоканова14 апреля 2017, 19:13

комментарии

Политика

Грузия бьется в истерике из-за поездки Лаврова
Лукашенко – Тимошенко: Понравилась моя колбаска?
Путин поговорил с Порошенко о Донбассе
Россия готовится к миллионам беженцев из КНДР

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" обратилась к Темниковой после расправы
Дочь Кати Семеновой работает в баре
Детям страшно за Никиту Джигурду
Пышная грудь Рудковской вывалилась из платья

Проишествия

Сыгравший Иуду актер случайно повесился в театре
В Москве российский актер попал в больницу после нападения
Прогулку женщин с мертвой собакой сняли на видео
В Москве ребенок насмерть обварился супом

Lifestyle

Актриса Наталья Селезнева серьезно больна
Тодоровский устроил переполох в Большом
Мадам по объявлению: русская муза Анри Матисса
Режиссер "Дурака" Быков: Больной я просто
Шоу-бизнес

Состояние маленькой дочери Екатерины Волковой ухудшилось

Крик отчаяния звезды сериала "Воронины"
Общество

Брошенный толстяк стал секс-символом Сети

Расставание с девушкой заставило британца похудеть на 40 килограммов и сделать свое тело идеальным
Шоу-бизнес

Дочь Кати Семеновой работает в баре

Популярная артистка рассказала о личной жизни
Культура

Актриса Наталья Селезнева серьезно больна

71-летняя артистка доставлена в одну из столичных клиник с сильными сердечными болями

Гороскоп

Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой

Фоторепортажи

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре
Сладкая жизнь самой красивой девушки России
Тренер по фитнесу прославилась благодаря волосам на теле
Путин встретил Пасху в Москве

Спорт

Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой
Мамаев разрешил выложить в Сеть "голые" фото жены

Регионы

Задержание организатора теракта в Петербурге попало на видео
Из машины "Почты России" выпал мешок с пенсиями
Жуткие травмы раненых в теракте девушек
Прокатившийся в зорбе по Перми мужчина удивил прохожих (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru