Найден новый способ добычи воды

Специалисты разработали устройство, способное получать чистую воду из окружающего воздуха. Его изобрели ученые Калифорнийского университета в Беркли.

Устройство может делать воду при относительной влажности воздуха 20% и выше. Для своей работы оно использует солнечный свет.

В основе прибора лежит использование металлоорганических каркасных структур, измельченных до состояния пыли, сообщает Газета.ru. Принцип действия устройства состоит в том, что содержащаяся в воздухе вода связывается с поверхностью этой пыли, а потом под действием света испаряется и оседает на конденсаторе. Экспериментальным путем было доказано, что при влажности 20–30% изобретение способно собирать до трех литров воды за 12 часов.

Как писали Dni.ru, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти два миллиарда жителей Земли вынуждены пить воду с фекалиями. Из-за употребления загрязненной воды от диареи ежегодно умирают 500 тысяч человек.

Кроме того, такая вода сильно повышает риск заболеваемости холерой, дизентерией, тифом, полиомиелитом и трахомой. Используя для питья загрязненную фекалиями воду, можно заразиться паразитами, в том числе глистами и шистосомами.

Напомним, ранее специалисты признали годной питьевую воду из-под крана лишь в двух городах России. Согласно данным независимых экспертов крупного исследовательского центра, к качеству питьевой воды нет претензий только в Москве и Санкт-Петербурге.

