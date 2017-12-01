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Здоровье

Найден элементарный способ улучшить память

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Канадские ученые назвали очень простой и эффективный вариант. Чтобы выявить его, специалисты университета Ватерлоо проследили за тем, как различные методики запоминания и восприятия информации влияли на работу памяти 95 добровольцев.
прочитано 831 раз

Исследователи пришли к выводу, что чтение вслух действительно помогает человеку лучше запоминать текст. Память улучшается при заинтересованности тем, что человек хочет выучить.

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"Когда мы произносим слово или сопровождаем его каким-то действием, то оно становится более "заметным" для нас и поэтому более запоминающимся", - цитирует одного из авторов исследования Колина Маклауда журнал Memory. Многие психологи и нейрофизиологи уже давно интересуются этим эффектом и пытаются понять, как он работает.

Как писали Dni.Ru, профессор биоинженерии Университета Южной Калифорнии Дун Сун изобрал устройство, с помощью которого можно добиться 30%-го улучшения памяти. В первую очередь гаджет поможет страдающим болезнью Альцгеймера и деменцией.

Напомним, ранее сообщалось, что биологи-генетики из Университета Бригама Янга в США идентифицировали вариант гена, который защищает от развития болезни Альцгеймера пожилых людей. Исследователи обнаружили, что устойчивые к этому недугу люди имели общий вариант гена RAB10, а пациенты с болезнью Альцгеймера такой генетической вариацией не обладали.

Автор: Людмила Фоканова1 декабря 2017, 14:49

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