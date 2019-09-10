Лжебанкир одурачил ижевчанина на полмиллиона

Неизвестный похитил у жителя Ижевска полмиллиона рублей. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка.
Потерпевшему сообщили, что с его банковской карты пытаются снять деньги. После этого гражданину предложили перевести средства на указанный счет якобы в целях безопасности. Ижевчанин выполнил все указания и остался в дураках. По факту случившегося возбудили уголовное дело, пишет ИА "Удмуртия".
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