20-летние простыни и "подержанные" ложки: причуды экономной Елизаветы II

По словам актрисы Джоанна Ламли, которая близко знакома с августейшей семьей, в Букингемском дворце нет ни одной новой вещи. Королева использует "подержанные" столовые приборы, кровати и даже пастельное белье. В замке также используются только энергосберегающие лампочки.
О бережливости британской королевы говорит и писатель Адам Хелликер. Биограф монарха рассказал, что в 1997 году, когда яхту Елизаветы II сняли с эксплуатации и превратили в музей, королева приказала вынести с судна постельное белье и покрывала. Все это добро отвезли в летнюю резиденцию августейшей особы в шотландии – замок Балморал.
"Ее Величество продолжает эффективно использовать покрывала с ''Британии'', а если белье истончается, то просит перешить его на наволочки. Когда и наволочки начинают ветшать, Елизавета II разрезает их и превращает в чехлы для диванных подушек", – сообщил Адам Хелликер в беседе с The Daily Express.
Более того, Елизавета II нашла применение даже старым газетам. Рабочие собирают макулатуру, измельчают ее и используют в качестве настила в конюшне.
Британская королева экономна и в других отношениях: например, она носит одни и те же сумочки в течение 40 лет. А в прошлом году она отправилась на рождественские каникулы в Норфолк на общественном транспорте. За билет королева заплатила – 50 фунтов стерлингов, что примерно равно четырем тысячам рублей.
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