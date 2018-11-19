Россиян обложат новым налогом

Экспертный совет при правительстве России предложил ввести акциз на переработанные мясопродукты. Новый налог составит около 160 рублей на один килограмм колбасных изделий.

Авторы инициативы утверждают, что подобные меры помогут увеличить продолжительность жизнь россиян. Красное мясо опасно для человеческого организма, так как содержит канцерогены, провоцирующие развитие раковых клеток, риск возникновения инсульта, сахарного диабета, ишемической болезни сердца.

Эксперты опираются на исследование специалистов из Оксфорда, которые недавно установили, что потребление мясных продуктов приводит к 2,4 миллиона смертей в год. Авторы работы предложили ввести акцизный сбор в странах с уровнем жизни, как в России, в размере 2,41 доллара за килограмм – чуть больше 160 рублей. Если сегодня один килограмм докторской колбасы можно купить за 600 рублей, то при новом налоге сумма вырастет до 760 рублей, передает Ura.ru.

Всю прибыль предлагается направить на уменьшение цен продуктов здорового питания. В качестве примера эксперты приводят снижение стоимости свежих овощей и фруктов, орехов, зелени. Минтруд уже одобрил документ. Теперь его должен рассмотреть Минздрав.

Производители продукции выступили против введения нового налога. Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что не все россияне готовы поменять свои привычки. "Нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик", – цитирует его телеканал "360".