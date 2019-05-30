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Экономика

Набиуллина отчиталась перед Госдумой о работе Центробанка

Фото:duma.gov.ru
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с годовым отчетом регулятора на пленарном заседании Госдумы. Она рассказала о состоянии банковского сектора России и ответила на вопросы депутатов.

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Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор намерен снизить ключевую ставку во втором-третьем кварталах 2019 года. "Требовавшие нашего вмешательства проинфляционные факторы в основном себя исчерпали", – заметила председатель Центробанка.

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина глава Центробанка России

Кроме того, по ее словам, стоит ожидать снижения ставок по кредитам. Председатель Центробанка напомнила, что подобные процессы наблюдались большую часть 2018 года, пока не начали расти инфляционные рынки и ЦБ не повысил ключевую ставку. Ожидается, что на фоне снижения инфляции ставки по кредитам вновь начнут уменьшаться. К 2024 году ипотечные ставки могут достичь показателя в 8%, рассказала глава Центробанка.

По словам Эльвиры Набиуллиной, страна прошла наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора. "Конечно, он не был безболезненным и бесплатным", – подчеркнула председатель Центробанка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По ее словам, в 2018 году регулятор показал убытки. Они связаны с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов. "Но убытки на балансе Банка России – это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках", - заметила Эльвира Набиуллина.

Рассказала она и о состоянии золото-валютных резервов страны, которые на данный момент составляют 491 миллиард долларов. Этот показатель близок к отметке в 500 миллиардов, который указывался в качестве ориентира несколько лет назад.

"Мы проводим политику диверсификации резервов, чтобы обеспечить и надежность хранения резервов, и возможность воспользоваться в любой момент. Мы нарастили долю золота и юаня, снизили долю доллара США", – подчеркнула Набиуллина.

Регулятор, по ее словам, продолжает политику девалютизации финансовой системы. Снижается доля кредитов и депозитов в валюте. Одновременно с этим уменьшается размер внешнего долга.

Эльвира Набиуллина. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Кроме того, Эльвира Набиуллина рассказала о работе Центробанка по борьбе с черными кредиторами. Чтобы снизить вероятность попадания человека в их ловушку, регулятор совместно с "Яндексом" ведет проект по маркировке легальных сайтов микрофинансовых организаций как заслуживающих доверия. Ведутся переговоры с другими поисковыми системами об аналогичных проектах.

Председатель Центробанка заметила, что свою работу черные кредиторы ведут в основном через интернет. Этот процесс необходимо остановить, поэтому Эльвира Набиуллина попросила дать ЦБ полномочия по оперативной блокировке сайтов, на которых рекламируются незаконные финансовые организации.

"Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу", – уточнила она.

Развивается в стране и система быстрых платежей. На сегодняшний день к ней подключены 14 банков. К началу 2020 года эта цифра, как ожидается, превысит 250. Уже подано 114 заявок на подключение. Внедрение системы быстрых платежей, рассказала Набиуллина, должно привести к снижению тарифов на переводы между физическими лицами более чем в два-три раза.

Анатолий Аксаков. Фото: www.globallookpress.com

"Замечания и предложения, которые мы изложили в своем заключении по итогам отчета ЦБ в прошлом году были учтены", – заметил взявший слово по итогам выступления Эльвиры Набиуллиной председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В частности в 2018 году депутаты обращали внимание главы Центробанка на риски, связанные со значительным объемом долларовой части в общих резервах страны. "За год доля долларовых резервов сократилась в два раза", – заметил Аксаков.

Также он напомнил, что члены Госдумы просили у Центробанка более детально говорить о прогнозах движения ключевой ставки. Это бы позволило экономическим агентам более эффективно планировать свою финансовую деятельность. Это предложение также было учтено регулятором, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Отметил он и большую работу ЦБ по обеспечению стабильности финансового сектора и национальной валюты. Также Анатолий Аксаков назвал регулятор драйвером развития цифровых технологий.

Сергей Жигарев. Фото: www.globallookpress.com

Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев также положительно оценил работу Центробанка. Он отметил, что регулятору удалось удержать инфляцию вблизи целевого показателя в 4%. Положительно оценил он и внедрение концепции стимулирующего банковского регулирования.

Впрочем, нашлись у парламентария и замечания к работе ЦБ. В частности, он обратил внимание на заметную волатильность курса рубля, которая резко усилилась после введения правительством США нового пакета антироссийских санкций. По словам Сергея Жигарева, регулирование валютного курса было отдано на откуп Минфину России, а Центробанк только покупал иностранную валюту в интересах министерства. Кроме того, по мнению председателя комитета по экономической политике, в отчете ЦБ недостаточно внимания было уделено анализу кредитной политики России.

Автор: Геннадий Куприянов30 мая 2019, 15:16

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