Володин просит правительство ускориться с законопроектами о цифровой экономике

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал правительство активизировать работу над подготовкой законопроектов, способствующих развитию цифровой экономики. Эта тема поднималась во время заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы, который состоялся 24 и 25 мая в Крыму.

"Если мы будем ждать, пока нам будут внесены эти законопроекты, мы можем упустить время. А здесь уже, как вы понимаете, изменить что-то будет сложно", – заметил Вячеслав Володин на заседании Госдумы 28 мая.

Он напомнил, что из 20 законопроектов, которые должны были быть приняты еще в 2017 году и касаются законодательного обеспечения развития цифровой экономики, был принят только один. Его инициировал глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Остальные 19 инициатив так и не были приняты. "Правительство должно было нам внести их еще в прошлом году", – цитирует "Интерфакс" спикера Госдумы. Он обратил внимание уполномоченного представителя правительства в нижней палате парламента на этот факт.

"Восемь законопроектов должно было внести министерство экономического развития, четыре – министерство финансов, четыре – министерство юстиции, три законопроекта – министерство цифрового развития и массовых коммуникаций и один законопроект – министерство труда и социальной защиты", – рассказал Володин. Он также заявил о необходимости пересмотреть подходы к работе.

Именно использование цифровой экономики, по его словам, поможет сделать так, чтобы российская экономика в целом была более конкурентоспособной. "Если только мы не пересмотрим наше отношение к внедрению искусственного интеллекта, робототехники, мы не достигнем этого показателя", – уверен спикер Госдумы.

"Еще раз подчеркиваю: такая задача поставлена в послании нашего президента", – напомнил Володин.

Он предложил также провести 8 июля парламентские слушания по развитию цифровой экономики. А до этого, 18 июня на базе "Школы 21 века" Сбербанка можно будет повысить собственную компетентность в этом вопросе во время соответствующего семинара.

"Нам в любом случае необходимо и самим самообразовываться", – цитирует РИА Новости Вячеслава Володина. По его словам, именно цифровая экономика должна обеспечить в России приоритеты.

Напомним, 24 и 25 мая в Крыму состоялось заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономике при председателе Госдумы. Вячеслав Володин подчеркивал необходимость ускорить работу в этом направлении и принять необходимые законы до конца года. Для этого, по его словам, Госдума и правительство должны объединить свои усилия.