Рухнувшему рублю вынесли смертельный приговор

В этом месяце российская валюта проходит серьезные
испытания. Как отметили аналитики Rabobank, рубль попал под прицел так
называемого креста смерти, при котором средневзвешенный курс валюты в течение
50 дней пересекает кривую аналогичного значения за 200 дней.
Усугубить ситуацию с курсом рубля может постепенный отказ России от доллара, считает глава аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Он прогнозирует, что стоимость российской валюты может упасть до 78,87 рубля за доллар, сообщает Life.
Другие эксперты серьезных угроз не видят. "Крест смерти" может свидетельствовать о затяжном падении курса рубля, но такая ситуация возникает на валютном рынке достаточно часто, и это необязательно сигнал неминуемого обвала, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
В свою очередь глава Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев напомнил, что на курс рубля оказывают влияние много факторов – от макроэкономических до геополитических. Обвала российской валюты ждать не стоит, но небольшое ослабление будет, полагает эксперт.
Последние несколько дней курс рубля демонстрирует негативную динамику. Российская валюта падает из-за снижения цен на нефть и неопределенности в торговой войне между США и Китаем.
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Как нам хорошо жилось в СССР ,у всех было своё место в жизни и очереди.
Что нас ждет в 2020?
Козел