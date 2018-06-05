Госдума займется ценами на бензин

Депутатов Госдумы взволновал резкий рост цен на бензин. Для обсуждения этого вопроса на Охотный ряд хотят пригласить представителей кабинета министров и антимонопольной службы.

Госдума может пригласить на правительственный час для обсуждения роста цен на бензин министра энергетики Александра Новака, вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева. Спикер нижней палаты парламента поручил проработать этот вопрос своему первому заместителю Александру Жукову.

Речь о ценах на бензин зашла на пленарном заседании 5 июня, проблему поднял депутат-коммунист Николай Коломейцев. Он предложил пригласить чиновников для того, чтобы они рассказали, почему в стране допущен необоснованный рост цен. На заявление парламентария сразу же отреагировал Вячеслав Володин.

"Коллеги, если вы не возражаете, давайте мы попросим Александра Жукова проработать этот вопрос вместе с представителем правительства и затем сообщить нам о такой возможности и времени проведения, заслушивания наших коллег из правительства по темам, которые волнуют сегодня всех нас и граждан", – обратился спикер Думы к депутатам.





Напомним, что рост цен на бензин в России наблюдается с начала этого года, он уже обогнал инфляцию больше чем в два раза. В некоторых регионах средняя цена перевалила за 50 рублей за литр, в Москве АИ-92 и дизельное топливо стоит около 45 рублей, АИ-98 – около 50-ти.

Для того, чтобы сдержать рост правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизельное топливо на три и две тысячи рублей за тонну соответственно. При этом в кабмине не обещают снижения розничных цен на топливо, но гарантируют некоторую их стабилизацию.