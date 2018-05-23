Когда в России подешевеет бензин

Беспрецедентный рост цен на бензин с начала 2018 года заставил правительство отменить планировавшееся повышение акцизов на нефтепродукты с 1 июля. Мало того, опасаясь неконтролируемого разгона инфляции, кабмин решил снизить акцизы, не обещая при этом хоть какого-то снижения цен на бензин и дизельное топливо.

Цены на бензин выросли с января по май на 5%, этот показатель более чем в два раза превышает динамику инфляции. За последнюю неделю рост достиг 1,8% и если бы правительство не приняло решение о снижении акцизов, то за год бензин подорожал бы на 30%. Вероятно, что цена на топливо потянула бы за собой цены на продукты и промышленные товары, в итоге к концу года инфляция могла бы взлететь до космических высот.

Как заявил сегодня, 23 мая вице-премьер Дмитрий Козак, правительство видело риск роста цены на бензин и дизельное топливо, поэтому было принято решение о снижении акцизов на дизельное топливо на две тысячи рублей.

Также правительство не будет вводить дополнительные 500 рублей акцизов с тонны солярки (так планировалось в начале года), а на бензин решено снизить косвенный налог аж на три тысячи рублей.





Таким образом, с 1 июля производители бензина будут платить государству около восьми тысяч рублей за тонну вместо 11 тысяч. Пойдут ли они при этом на снижение цен? Очевидно, что нет.

В истории России такого еще не было, ведь экономика работает по принципу "спрос рождает предложение". Даже в случае с нынешней средней ценой 95-го бензина в 44 рубля за литр машин на улицах и шоссе меньше не становится, а значит, спрос остается на прежнем уровне.





Что касается причин такого резкого скачка цен на бензин, то все дело кроется в росте мировых цен на нефть, вызванном, в свою очередь, решением Трампа выйти из иранской ядерной сделки. Российские нефтяные компании решили поймать волну и на фоне высоких цен нарастили экспорт в стремлении заработать как можно больше. На внутреннем рынке из-за этого возник дефицит топлива и, как следствие, рост цен на него.

Снижение акцизов и цен на нефть автоматически не приведет к снижению стоимости бензина и дизельного топлива. Государство уже давно ее не регулирует, а совести у производителей просто не хватит для такого шага.





Да и с точки зрения экономической целесообразности это неправильно: в поднявшейся до определенного уровня цене автоматически закладываются расходы на логистику, премии рабочим, другие траты. Никто добровольно не снизит цену, такое может произойти только в случае массового отказа от покупки бензина.

Что же такое акцизы и для чего они нужны? Товары массового потребления, но не первой необходимости, во многих странах облагаются дополнительным или косвенным налогом. Платит его производитель или продавец, а необходим он для регулирования спроса на такие товары. В России это – табачные изделия, алкоголь, новые автомобили и мотоциклы, моторные масла, топливо (газ, бензин, авиационный керосин и прочее).





Доходы от сбора акцизов идут в федеральный бюджет и перераспределяются в нем, в том числе, на строительство дорог и инфраструктуры. Нельзя, к примеру, утверждать, что Крымский мост построен исключительно на такие деньги, но часть средств, потраченных на него, является доходами от продажи подакцизных товаров.

Означает ли, что решение правительства по снижению акцизов на топливо приведет к тому, что в России станут меньше строить дорог? В кабмине говорят, что некоторое снижение поступлений в дорожные фонды будет наблюдаться, но одновременно было принято решение, что долю акцизов, которая зачисляется в федеральный бюджет, перераспределят в бюджеты регионов. Так что, на строительстве новых трасс и инфраструктуры снижение акцизов не отразится.





Стоит отметить, что наши цены на бензин далеко не самые высокие в мире. К примеру, в Великобритании литр бензина строит 104 рубля в пересчете на российскую валюту, а в Гонконге и того больше – 130 рублей. Страной с самым дешевым топливом вот уже много десятилетий остается Венесуэла, там литр бензина стоит 60 копеек.



