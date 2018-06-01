Россиян "утопят" в бензине ради снижения цен
Артемьев отметил, что прямой путь к сдерживанию цен – максимальное увеличение производства нефтяных продуктов. Кроме того, чиновник полагает, что необходимо повременить с выводом из строя перерабатывающих заводов на ремонт.
"Нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", – сказал руководитель ФАС. Снижение экспорта нефтепродуктов Артемьев призвал рассматривать исключительно в качестве крайней меры.
Напомним, цены на топливо в России беспрецедентно растут с начала 2018 года. С января по май стоимость бензина выросла в среднем на 5%. Этот показатель в два раза выше уровня инфляции. При этом рост стоимости топлива до 30% удалось удержать благодаря решению правительства о снижении акцизов.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, кабинет министров видел риски роста цен, поэтому было принято решение о снижении акцизов на дизель-топливо на две тысячи рублей. Кроме того, правительство отказалось от планов ввести дополнительные 500 рублей акцизов с тонны солярки.
Между тем стоимость бензина в нашей стране – далеко не самая высокая в мире. Так, британцам приходится платить за литр топлива 104 рубля в пересчете на российскую валюту. В Гонконге и того больше – 130 рублей. А самое дешевое топливо нашли в Венесуэле: литр бензина там можно купить за 60 копеек.
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