Россиян "утопят" в бензине ради снижения цен

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что необходимо предпринять для снижения цен на бензин. Чиновник предложил "залить" предложениями нефтяной рынок.

Артемьев отметил, что прямой путь к сдерживанию цен – максимальное увеличение производства нефтяных продуктов. Кроме того, чиновник полагает, что необходимо повременить с выводом из строя перерабатывающих заводов на ремонт.

"Нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита", – сказал руководитель ФАС. Снижение экспорта нефтепродуктов Артемьев призвал рассматривать исключительно в качестве крайней меры.

Напомним, цены на топливо в России беспрецедентно растут с начала 2018 года. С января по май стоимость бензина выросла в среднем на 5%. Этот показатель в два раза выше уровня инфляции. При этом рост стоимости топлива до 30% удалось удержать благодаря решению правительства о снижении акцизов.





По словам вице-премьера Дмитрия Козака, кабинет министров видел риски роста цен, поэтому было принято решение о снижении акцизов на дизель-топливо на две тысячи рублей. Кроме того, правительство отказалось от планов ввести дополнительные 500 рублей акцизов с тонны солярки.

Между тем стоимость бензина в нашей стране – далеко не самая высокая в мире. Так, британцам приходится платить за литр топлива 104 рубля в пересчете на российскую валюту. В Гонконге и того больше – 130 рублей. А самое дешевое топливо нашли в Венесуэле: литр бензина там можно купить за 60 копеек.