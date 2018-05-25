Силуанов предложил забрать у Москвы часть налогов

В Министерстве финансов обсуждается возможность перераспределения налога на прибыль между регионами. Об этом сообщил глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объясняя возможность внесения изменений, он сказал, что регионам нужны дополнительные деньги для выполнения майских указов Владимира Путина.



По словам Антона Силуанова, пока окончательного решения по этому вопросу нет. "Но у регионов появится дополнительный ресурс", – заверил министр.



В качестве одного из возможных вариантов, по его словам, рассматривается возможность передать в субъекты Федерации часть доходов от налогов. В частности, речь идет о деньгах, которые платят в московский бюджет нефтяные и газовые компании, а также крупные корпорации. "Это было бы, возможно, справедливо", – считает Силуанов.

Он остановился на теме компенсации выпадающих доходов в результате планируемого снижения акцизов на нефтепродукты. Разницу по сравнению с запланированными показателями регионам переведут из федерального бюджета. "Они являются одним из источников дорожных фондов регионов", – сказал глава Минфина.

Министр также рассказал о планах правительства по привлечению новых инвестиций. По его словам, этому поможет применение налоговых стимулов. Речь идет и о тех решениях, которые уже приняты, и о создании стабильных условий для инвесторов – специнвестконтрактов, пояснил он.

Как уточнил Силуанов, в пакет реформ включат запуск программы индивидуального пенсионного капитала и либерализацию валютного законодательства, а также упрощение концессионного финансирования. Это, считает он, привлечет финансы в инфраструктурные проекты.

По его словам, в ближайшее время начнется реализация сразу нескольких реформ и бюджетных маневров. Как отметил Силуанов, это приведет к увеличению объема инвестиций и за счет бюджета, "и за счет того, что каждый рубль бюджета будет генерировать дополнительные средства частных инвесторов".

Ранее первый вице-премьер рассказал о наличии в правительстве планов реформирования налоговой сферы. По его словам, соответствующие предложения будут озвучены кабинетом министров в ближайшие две недели.