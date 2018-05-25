Силуанов предложил забрать у Москвы часть налогов
По словам Антона Силуанова, пока окончательного
решения по этому вопросу нет. "Но у регионов появится дополнительный
ресурс", – заверил министр.
В качестве одного из возможных вариантов, по его словам, рассматривается возможность передать в субъекты Федерации часть доходов от налогов. В частности, речь идет о деньгах, которые платят в московский бюджет нефтяные и газовые компании, а также крупные корпорации. "Это было бы, возможно, справедливо", – считает Силуанов.
Он остановился на теме компенсации выпадающих доходов в результате планируемого снижения акцизов на нефтепродукты. Разницу по сравнению с запланированными показателями регионам переведут из федерального бюджета. "Они являются одним из источников дорожных фондов регионов", – сказал глава Минфина.
Министр также рассказал о планах правительства по привлечению новых инвестиций. По его словам, этому поможет применение налоговых стимулов. Речь идет и о тех решениях, которые уже приняты, и о создании стабильных условий для инвесторов – специнвестконтрактов, пояснил он.
Как уточнил Силуанов, в пакет реформ включат запуск программы индивидуального пенсионного капитала и либерализацию валютного законодательства, а также упрощение концессионного финансирования. Это, считает он, привлечет финансы в инфраструктурные проекты.
По его словам, в ближайшее время начнется реализация сразу нескольких реформ и бюджетных маневров. Как отметил Силуанов, это приведет к увеличению объема инвестиций и за счет бюджета, "и за счет того, что каждый рубль бюджета будет генерировать дополнительные средства частных инвесторов".
Ранее первый вице-премьер рассказал о наличии в правительстве планов реформирования налоговой сферы. По его словам, соответствующие предложения будут озвучены кабинетом министров в ближайшие две недели.
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