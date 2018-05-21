Чемодан, вокзал, Чукотка: Лондон отфутболил Абрамовича

У Романа Абрамовича закончился срок визы в Великобританию. Но делать новую ему не спешат.

Новую визу миллиардер не может получить уже три недели. Британские депутаты заявили о необходимости ужесточить политику по отношению к "связанным с Кремлем" лицам.

Эксперты считают, что это может быть намеком в адрес Романа Абрамовича. В окружении бизнесмена говорят, что визу все еще не дали из-за волокиты.

Политолог и экономист Никита Кричевский полагает, что британской жизни владельца футбольного клуба "Челси" может настать конец. В феврале в Британии в силу вступил закон "О криминальных финансах", позволяющий местным судам наложить арест на собственность иностранцев, если они признают источник ее происхождения "сомнительным", и Абрамович в этом случае не станет исключением, передает Ura.ru.

Кричевский уверен, что британские власти уже вплотную занимаются активами предпринимателя. "Они оформлены своеобразно – на британские компании, которые через дочек принадлежат офшорам. Копаться придется долго. Однако надо иметь в виду, что хоть этот каток и едет медленно, но он обязательно доедет", – говорит экономист.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) 21 Май 2018 в 12:23 PDT

Прокомментировал в своем Instagram ситуацию с документами Романа Абрамовича и знаменитый актер Станислав Садальский. "Отчелсили бедолагу. Чемодан. Вокзал. Чукотка. Ну как англичанам не стыдно?" – написал артист. Он назвал их неблагодарными, поскольку наши предприниматели вложили в Великобританию огромные деньги. "Миллиардеру Роману Абрамовичу пока отказали в продлении британской визы", – констатировал Садальский.