Мэй готовит новую ловушку для Абрамовича
Лондонский "Челси" может поменять владельца. Тереза Мэй готовит специальные меры против предпринимателя Романа Абрамовича и других бизнесменов из России. Санкции разрабатываются в рамках расследования происхождения их капиталов.
Лондон после провокации с якобы имевшим место отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года получил доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. Если бизнесмены откажутся раскрыть происхождение своих финансов, на имущество могут наложить арест.
Роман Абрамович уже понес убытки после введения Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций 6 апреля. Бумаги сталелитейной компании "Евраз", которую контролирует предприниматель, потеряли в цене почти 15%.
Английский футбольный клуб "Челси" перешел к Роману Абрамовичу, который тогда занимал пост губернатора Чукотки, в 2003 году, пишет "Газета.ru" со ссылкой на британскую The Times. Он заплатил предыдущему владельцу Кену Бейтсу за 140 миллионов фунтов стерлингов (около 230 миллионов долларов).
Didn't see that coming. #SOUCHE #ChelseaFC #cfc @ChelseaFC #chelsea pic.twitter.com/PjXj4SJ3iB— Tila (@X_Tila) 14 апреля 2018 г.
Тем временем постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы коснутся компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Ожидается, что министр финансов США Стивен Мнучин объявит детали ограничительных мер 16 апреля. "Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом химического оружия", – заявила Хейли в ООН.
США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля в нарушение всех международных норм и без санкции Совбеза ООН нанесли ракетные удары по сирийской территории. Поводом для них стала якобы имевшая место в пригороде Дамаска Думе химическая атака.
Певец широко раскрыл рот
Цинизм создателей программы "Пусть говорят" зашкаливает
"Стыдобища!" – возмущались люди
Она поблагодарила любимого мужа