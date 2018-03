Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео

По некоторой информации, кадры сняты камерой у бара Devizes Inn. Также на записи виден пятидверный BMW третьей серии.

На данный момент следствие приблизительно восстановило картину перемещений Скрипаля и его дочери. В 13:40 они поехали с парковки в паб The Mill, оттуда сразу направились в ресторан Zizzi, где пробыли с 14:40 до 15:35. Примерно в 15:47 их машина проехала под камерой Devizes Inn. В 16:15 случайные прохожие обнаружили Сергея и Юлию Скрипаль в парке без сознания. У следствия пока нет данных, что происходило с 13:00 до 13:40. Когда экс-шпион сел в машину на парковке, Юлия, предположительно, уже была в салоне.

Had he already been poisoned?

