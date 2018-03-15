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Последнюю поездку Скрипаля перед отравлением сняли на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал автомобиль экс-разведчика Сергея Скрипаля. Предположительно, запечатленные события происходят за полчаса до того, как их с дочерью обнаружат без сознания на скамейке в парке.

Продолжение: Лавров озвучил неожиданную версию отравления Скрипаля
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По некоторой информации, кадры сняты камерой у бара Devizes Inn. Также на записи виден пятидверный BMW третьей серии.

На данный момент следствие приблизительно восстановило картину перемещений Скрипаля и его дочери. В 13:40 они поехали с парковки в паб The Mill, оттуда сразу направились в ресторан Zizzi, где пробыли с 14:40 до 15:35. Примерно в 15:47 их машина проехала под камерой Devizes Inn. В 16:15 случайные прохожие обнаружили Сергея и Юлию Скрипаль в парке без сознания. У следствия пока нет данных, что происходило с 13:00 до 13:40. Когда экс-шпион сел в машину на парковке, Юлия, предположительно, уже была в салоне.

Как пишет издание Daily Mail, позже за ним проедет красный Ford Fiesta. По одной из  версий, яд распылили на ручку двери машины. Как сообщают английские власти, это был разработанный советскими учеными "Новичок" – вещество, которое не оставляет шансов на выздоровление.

Теория, что Скрипали отравились ядом именно в машине, активно раскручивается в прессе. Как известно, эксперты исследовали место на парковке, где стоял BMW. Позже автомобиль увезли на штрафстоянку. Эвакуатор военные и полиция оградили в другом городе – его тоже изучают. 

Ранее сообщалось, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 4 марта в городе Солсбери подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас они в больнице в критическом состоянии.

Автор: Михаил Вштанов15 марта 2018, 14:25

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