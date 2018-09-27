Составлен список продуктов по 10 рублей

С приближением зимы затраты на продукты питания резко возрастают. Сезонные овощи и фрукты постепенно исчезают с прилавков, а им на смену приходят привозные продукты, которые всегда дороже местных. И перед каждой семьей встает вопрос – как экономить на питании, сохранив полноценный рацион?

В этой ситуации будет не лишним обратить внимание на недорогие продукты, которые помогут уменьшить суммарную стоимость продуктовой корзины. Подборку для читателей Dni.Ru подготовил руководитель торговой платформы АГРО24 Александр Волчек.

Макароны и макаронные изделия

Макаронные изделия – практически универсальный продукт, который можно использовать как самостоятельное блюдо или добавлять в супы и запеканки. Их главные преимущества – высокая пищевая ценность и низкая цена. Кроме того, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и, вопреки распространенному мнению, не вызывают увеличение массы тела. Цена на макаронные изделия варьируется от 27 до 40 рублей за килограмм. Упаковку вермишели или рожек можно приобрести за 10 рублей 90 копеек (вес пачки 400 граммов) или 10 рублей (вес пачки 250 граммов).

Чай и кофе

Мало кто представляет себе начало дня без чашки ароматного чая или бодрящего крепкого кофе, поэтому большинство людей приобретает большие экономные упаковки этих напитков. Существенный ущерб бюджету наносят кофе и чай "на вынос" из уличных кофеен, которые стоят в несколько раз дороже приготовленных самостоятельно. Чтобы сэкономить на напитках в течение дня, можно приобретать кофе в стиках и чай в пакетах.

Цены на стики кофе и кофейных напитков колеблются в пределах 10 рублей. Так, кофейный напиток 3 в 1 (20 граммов) обойдется в 9,90 рублей, а натуральный сублимированный кофе в стике (1,8 граммов) или горячий шоколад (20 граммов) – в 10,90 рублей.

В этом же диапазоне находятся цены на пакетированный чай. Например, индийский чай (20 пакетов по 1,8г) можно приобрести за 10,90 рублей.

Десерты и йогурты

Сладкие творожные и кисломолочные продукты любимы всеми, независимо от возраста. Чтобы продолжать баловать себя этими вкусными десертами без ущерба для бюджета, стоит обратить внимание на недорогие торговые марки, продукцию которых можно приобрести даже дешевле 5 рублей. Например, глазированный сырок весом 40 граммов от российского производителя обойдется всего в 4,90 рублей. Йогурт с различными наполнителями – в 7,49 рублей за 100 граммов.

Полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления

К этой группе относятся вермишель и каши быстрого приготовления, пакетированные кисели и супы. Эти изделия позволяют приготовить вкусное и питательное блюдо буквально за несколько минут – достаточно залить содержимое пакета горячей водой.

Диапазон цен на продукты этой категории:

супы – от 7,90 до 10 рублей за пакет. Наиболее бюджетные марки предлагают пакет супа на мясном или курином бульоне за 7,90 рублей (55 граммов);

каши – от 4,50 (овсяная каша весом 27 граммов) до 10,90 рублей за пакет (овсянка с различными наполнителями, вес пачки 37 граммов);

кисели – примерно 9,90 рублей за пакет;

вермишель быстрого приготовления – от 4,90 рублей до 9,90 рублей за упаковку.

Соки и нектары

Соки – один из основных источников витаминов, особенно в зимнее время. Они играют большую роль в рационе детей, поскольку снабжают растущий организм необходимыми микроэлементами и полезными веществами. Для малышей выпускают удобные упаковки по 200 мл, которые рассчитаны на один прием напитка. Стоимость пакета сока варьируется от 9,80 до 10,60 рублей.

Приправы и специи

Продукты этой группы позволяют разнообразить меню, придать новый вкус обычным блюдам и превратить их в настоящий кулинарный шедевр. При этом затраты для бюджета будут минимальны – пакет специй, которого хватит на несколько месяцев, в среднем стоит 6,90-10,90 рублей. Например, не проблема приобрести специи весом 10 граммов дешевле 7 рублей, а приправы – за 7-8 рублей за 30 граммов.

Кондитерские изделия, мороженое

Конфеты, мороженое и сладкая выпечка – существенная статья расходов, особенно в семьях с детьми. Недорогие торговые марки позволяют сэкономить на этих продуктах, предлагая свои товары по очень доступным ценам. Например, мороженое весом 70 граммов, с различными наполнителями, можно приобрести за 6,90-9,90 рублей.

Материал составлен на основе средних цен по сетевым магазинам России.