Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста в стране, передает РИА ФАН. "Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается на экспертном, на правительственном уровне", – заявил глава государства.
Президент проводит 15-ю прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. Online-трансляцию можно посмотреть тут.
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