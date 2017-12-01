США заставляют ЕС отказаться от российского газа

Вашингтон категорически против реализации проекта "Турецкий поток". Строительство "Северного потока – 2" также следует прекратить, а газ закупать у американцев, уверены в США.

Европа должна "диверсифицировать" источники поставок газа. Закупать голубое топливо надо не у России, а у Соединенных Штатов. Так что строительство газопроводов вроде "Турецкого потока" и "Северного потока – 2", не имеет смысла, пояснил представитель Госдепа по энергетическим вопросам. Джон Маккаррик выступил на Всемирном саммите по сжиженному газу, который открылся в Лисабоне 30 ноября.

Подобные заявления американских представителей естественны: США развивают добычу сланцевого газа и ищут рынки. Хотя и политики в таких декларациях хватает, отметил президент Российского газового союза Сергей Чижов.

"Исторически Россия всегда имела достаточно сильные позиции по газу в Европе. Когда возникли проблемы с Украиной, возникли некие конфликты. Теперь США в связи с развитием добычи сланцевого газа, конечно, заинтересованы в новых рынках сбыта. Через свою позицию старшего партнера в Евросоюзе они пытаются предоставить все свои возможности, в том числе сырьевые, Европе, чтобы зарабатывать большое количество денег", – сказал Чижов в эфире НСН.

Эксперт подчеркнул, что против российских проектов выступают либо США, либо "страны, которые до сих пор считают, что политика в отношении России важнее, чем экономика". По мнению Чижова, это больше политическое заявление, которое не имеет реальных экономических обоснований.

Как писали Dni.Ru, о газопроводах "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" шла речь и на брифинге в Госдепе. По словам официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт, реализация этих проектов понизит энергетическую независимость Европы.

А помощник госсекретаря США в Бюро энергетических ресурсов Джон Маккаррик подтвердил, что Вашингтон планирует оказать давление на европейские компании и Анкару, чтобы не допустить завершения строительства российских газопроводов. Кроме того, американские власти готовятся снять ограничения на экспорт СПГ и ведут работы по наращиванию поставок в Европу собственного газа.