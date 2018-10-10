"Все круче и круче": зрители оценили новую серию "Простоквашино"
Видео стремительно набирает просмотры. Зрители в восторге: "С каждой серией все круче и круче!", "Супер!", "Если бы я работал на YouTube, новое "Простоквашино" отправлял бы в тренды, чтобы другие завидовали настоящему творчеству!" – комментируют пользователи новую серию "Простоквашино".
Напомним, что первый эпизод сиквела мультипликационной саги "Возвращение в Простоквашино" "Союзмультфильм" выложил в Сеть 3 апреля. Рекорд по просмотрам поставила вторая серия – она собрала более миллиона зрителей за восемь часов. Сериал повествует о жизни Дяди Федора, Матроскина и Шарика в наши дни.
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