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Культура

Раскрыта альтернативная концовка хоррора "Оно"

Кадр из фильма "Оно"
Исполнитель одной из главных ролей в хорроре "Оно" рассказал об альтернативной концовке. По словам Джейдена Либерера, клоун Пеннивайз должен был проиграть по-другому.
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По словам 14-летнего артиста, в концовке он готовился стоять на башне напротив страшного клоуна. Мальчик должен был крикнуть маньяку, что не боится его, что не только он не испугался, но и вообще никто не может испытывать страха перед ужасным существом, убивающим людей. "Так мы его и победили", - сказал Джейден.

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"Вместо этого режиссер фильма поставил эти слова в конец сцены, когда я уже выиграл у Пеннивайза, сразу после нашей большой битвы. Мне пришлось говорить все это, когда персонаж Билла Скарсгарда отталкивает меня от края. Я был вынужден играть в страховочном жилете. Это была намного более сложная сцена", – цитирует Либерера издание Variety.

В интервью звезда самого кассового хоррора за всю историю рассказала, каково было играть в фильме ужасов. По словам Джейдена Либерера, это оказалось совсем не страшно. Он был уверен, что на съемочной площадке будет очень не по себе, но это было даже весело.  

"На съемках мы все были как одна большая семья, мы очень сблизились во время производства фильма. Несмотря на то что тебе приходится бежать по канализации и сражаться со страшным клоуном, ты все равно чувствуешь эту связь со всей командой", – сказал артист.

Он рассказал, что, по его мнению, на роль повзрослевшего Билла, его персонажа, лучше всего подойдет Юэн Макгрегор, звезда второй трилогии "Звездных войн" и фильма "На игле". "Я люблю Юэна Макгрегора, считаю его отличным актером. Я думаю, он смог бы отлично сыграть взрослого Билла. Единственная проблема, он может оказаться слишком старым. Я ни в коем случае не хочу его оскорбить", – заявил 14-летний Джейден Либерер. 

Автор: Михаил Войцеховский22 сентября 2017, 11:25

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