Сколько получают актеры "Игры престолов"

Культовый сериал "Игра престолов" вновь удивляет поклонников. За съемки в новом сезоне актеры получат рекордные гонорары.

Как сообщает издание Express, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж и Николай Костер-Вальдау получат по два миллиона фунтов стерлингов за съемки каждой серии.

Помимо этого, в условиях контрактов артистов прописано, что каждый из них будет получать определенный процент от доходов за телевизионные трансляции сериала. Это первый случай в истории кинематографа, когда актерам полагаются столь крупные суммы за съемки.

Что касается бонусных платежей, то в данном случае речь идет о трансляциях в более чем 170 странах, а это не менее серьезные суммы. Напомним, только в прошлом году шестой сезон сериала посмотрели десятки миллионов человек по всему миру.

При съемках седьмого сезона были увеличены не только гонорары актеров, но и общие расходы. Так, один из создателей рассказал журналистам, что зрителей ожидает самая яркая и запоминающаяся сцена за всю историю культового телепроекта. "Если вы думаете, что сцена битвы в шестом сезоне была самой яркой, то вы глубоко заблуждаетесь. У вас еще не раз захватит дух!" – заявил он.