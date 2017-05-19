Гребенщикова осудили за концерт в Киеве

Интернет-пользователи раскритиковали певца Бориса Гребенщикова за концерт, который он дал в Киеве. По мнению большинства россиян, музыкант предал свою страну ради пиара.

Масла в огонь подлил советник главы украинского МВД и депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко. Он опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото с артистом.

"Сегодня в Киеве выступил маэстро Борис Гребенщиков. У него не было никаких проблем с пересечением государственной границы Украины в отличии от Лолиты, Наташи Королевой, и прочих нюш. Почему? Да потому что Борис Гребенщиков уважает Законы Украины (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал политик.

А вот у российских пользователей Сети решение Гребенщикова восторга не вызвало. Большинство из них осудили музыканта, отметив, что тот предал свою страну ради популярности.

@sashakots Что? Что их заставляет ехать и обниматься с убийцами? Какие порывы “душевные“? Мерзость.. — Ирина Холодова (@Xolodova15) 18 мая 2017 г.

@sashakots Мразь и ублюдок как и макаревич — Людмила (@fl164) 18 мая 2017 г.

@sashakots Когда-то еще в юности я поняла, что гений и злодейство - 2 вещи вполне совместные. Прочитав подробную биографию Лермонтова. — Bеrеndeya_77 (@IzBerendeev_77) 18 мая 2017 г.

@sashakots Даже не стесняются предавать Родину Конституцией не запрещено — Игорь Хайдер (@igorkhajjder) 18 мая 2017 г.

"Был не от мира сего, а стал обычным нацистом", "Что их заставляет ехать и обниматься с убийцами? Какие порывы душевные? Мерзость", "Мразь и ублюдок", "Полковнику не пишется. Приходится пиариться на нацистах", "Даже не стесняются предавать Родину. Конституцией не запрещено", – высказались расстроенные россияне.

@sashakots Ещё одна крыса нарисовалась. К Макару в стаю. — სტალინი (@gunngner) 18 мая 2017 г.

@sashakots Кровь Бузины теперь и на его руках. Живет в своем мире, слепец. — Гадюкина (@PyxLRDb) 18 мая 2017 г.

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Концерт Бориса Гребенщикова прошел в Театре имени Ивана Франко. Певец пояснил, что прибыл в Киев ради местных жителей.

